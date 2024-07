A localização da unidade permite um rápido tempo de resposta em caso de emergência - Foto Divulgação

A localização da unidade permite um rápido tempo de resposta em caso de emergência Foto Divulgação

Publicado 17/07/2024 22:10

Campos - Com capacidade para abrigar dois caminhões de bombeiros e um reservatório elevado de 15 mil litros de água, uma nova Seção Contraincêndio (SCI) será inaugurada, na próxima semana (dia 24), pela Infra Operações Aeroportuárias, no Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ).

O primeiro heliporto público do Brasil homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está localizado na antiga “Estrada do Açúcar”, na Baixada Campista; em ponto estratégico, proporciona tempo menor de voo para quem trabalha nas plataformas da Bacia de Campos, na região norte do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Infra (que administra o heliporto desde 2021), a estrutura do heliporto tem duas salas de Briefing equipadas, para 20 pessoas cada; quatro posições de check-in; 87 assentos na sala de embarque e 164 assentos no saguão. A capacidade de atendimento é para mais de 1.200 passageiros por dia.

No pátio há 13 posições para helicópteros de grande porte, cinco para médio porte e três remotas. A assessoria de imprensa da Infra explica que o SCI a ser inaugurado tem estrutura e localização estratégicas, que permitem um rápido tempo de resposta em caso de uma possível emergência aeronáutica.

A solenidade de inauguração está prevista para as 9h, com presenças de representantes do governo municipal; Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; Petrobras; Instituto Estadual do Ambiente (Inea); empresas aéreas; e integrantes da classe empresarial da região do Farol de São Tomé.