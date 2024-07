Nelson Godá afirma que transporte público irá melhorar ainda mais com a renovação e ampliação da frota - Foto j3news.com/Divulgação

Campos – Problema que se torna um desafio crônico em nível nacional, a mobilidade urbana tem sido pauta permanente no governo de Campos dos Goytacazes (RJ), que busca alternativas com foco principalmente no transporte público. O presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá, afirma que tem mantido diálogo com os operadores do sistema buscando atender às demandas da população.

“O setor passa por constantes adaptações, que não começaram agora e não vão parar por aí”, pontua Godá lembrando que, recentemente, Campos foi contemplado com R$ 540 milhões do governo federal para a compra de “ônibus verdes”, entre elétricos e a diesel, como parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.

“Ao todo, serão 354 novos ônibus, sendo 106 elétricos e 248 Euro 6, que possibilitarão a modernização da frota”, resume o presidente recaptulando: "Assumi o IMTT em 2021, meio a um cenário de manifestações de permissionários de vans em um imbróglio judicial com as concessionária de ônibus. Após diálogos, conseguimos chegar a um consenso e as vans voltaram a circular’.

Godá aponta também a reestruturação dos abrigos de passageiros em todo o município: “Após seis anos, retomamos e criamos linhas para localidades que não eram atendidas, como Serrinha, Imbé, Lagoa de Cima, Sentinela do Imbé, além de termos ampliado os horários de várias linhas circulares na cidade; além da implantação do Ônibus Municipal Feminino”.

A conclusão das Estações de Integração, segundo o presidente, está avançada. O Programa do Subsídio Emergencial do Óleo Diesel é outro ponto assinalado por ele: “Está em andamento; o benefício social foi prorrogado até o final deste ano, permitindo que a tarifa não seja reajustada, onerando ainda mais os trabalhadores".

EXPECTATIVA - Ainda sobre o sistema de transporte público de Campos, Godá diz que “está se reestruturando, após anos de prejuízos devido à redução da atividade econômica do país, aos impactos da pandemia da Covid-19 e à falta de equilíbrio tarifário na última gestão municipal”. Ele afirma que, juntamente com sua equipe, acompanha de perto toda a situação do transporte do município para garantir o direito de ir e vir da população.

“Estamos sempre em busca de soluções para que o atendimento não fique deficitário, e quando isso acontece, buscamos os melhores caminhos para que não haja inoperância do sistema", comenta o presidente garantindo que “o transporte público de Campos dará um salto para o futuro; irá melhorar ainda mais com a renovação e ampliação da frota”

O projeto do PAC que contemplou o município com R$ 540 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal deve ter o processo de assinatura e licitação definido nos próximos dias; porém, a renovação da frota somente deverá acontecer no início de 2025. “O projeto consiste na ampliação da frota com 354 veículos, que serão desmembrados por tamanho”.

“Vamos adotar midiônibus, que é o micro-ônibus um pouco maior; o ônibus convencional; e um maior, que é o modelo padron”, acrescenta o presidente enfatizando que o objetivo é garantir, cada vez mais, conforto, segurança e ampliação da capacidade para melhor atender a população.