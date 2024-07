No fim do recesso escolar nesta segunda-feira, nem todos os alunos retornaram - Foto Verônica Oliveira/Divulgação

Publicado 22/07/2024 17:56

Campos - Alunos e professores da rede pública municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) retornaram às aulas nesta-segunda-feira (22), após recesso escolar, iniciado no dia oito de julho, encerrado na última sexta-feira (19). A previsão para este ano é de 205 dias letivos, com fechamento no dia 13 de dezembro.

De acordo com a Secretaria de Educação, o recesso é concedido aos docentes servidores efetivos que exerçam regência de classe, professores do processo seletivo simplificado (contratos), com mais de 12 meses de serviço e, também, aos auxiliares de turma. “Fica a critério da direção a possibilidade dos demais profissionais que atuam na escola a atuarem em sistema de rodízio, garantindo o funcionamento de horário integral”, explica a secretaria.

Quanto aos dias letivos pertinentes à educação infantil (creche e pré-escola) e ensino fundamental, a secretaria assinala que estão distribuídos em quatro bimestres: “O primeiro foi de cinco de fevereiro de 2024 a 30 de abril; o segundo de dois de maio a cinco de julho; o terceiro de 22 de julho a 30 de setembro; e o quarto de primeiro de outubro a 13 de dezembro”.

Já os dias letivos pertinentes ao ensino fundamental na modalidade educação de jovens e adultos, a secretaria informa que estão distribuídos em dois semestres. A diretora-adjunta da Escola Municipal Ferroviário Jacy da Silva Barbeto, no Centro, Verônica Oliveira, afirma que, cerca de 70% dos alunos da unidade voltaram às aulas.

Verônica considera o recesso no mês de julho um período crucial tanto para professores quanto para alunos: “Para os professores, é uma oportunidade de recarregar as energias, refletir sobre as práticas pedagógicas e planejar atividades futuras; já para os alunos, o recesso permite um descanso necessário após meses de estudos intensos”, avalia.

Na opinião da adjunta, a pausa ajuda a evitar a fadiga e o esgotamento, preparando os estudantes para um retorno mais produtivo e focado: “Esse descanso é essencial para manter a saúde mental e física, garantindo que eles retornem ao trabalho revitalizados e prontos para enfrentar os desafios do segundo semestre”.