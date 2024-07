O Centro foi instalado há cerca de uma semana, anexo ao prédio da Secretaria de Saúde - Foto Divulgação

O Centro foi instalado há cerca de uma semana, anexo ao prédio da Secretaria de Saúde Foto Divulgação

Publicado 19/07/2024 19:53

Campos – Instalado recentemente, anexo ao prédio da Secretaria de Saúde, o Centro Municipal de Imunização e Testes de Triagem Neonatal de Campos dos Goytacazes (RJ) registra 3.118 atendimentos no período; incluindo aplicação de vacinas de rotina, além dos testes da orelhinha, linguinha e pezinho, que juntos somaram 191 procedimentos.

De acordo com a coordenadora de Imunização da secretaria, Amanda Carvalho, no geral, a média de atendimentos diários é cerca de 500, com o Centro funcionando, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, abrindo também aos sábados, domingos e feriados, para vacinação; são disponibilizadas aplicações das vacinas de rotina, Covid-19, Influenza e BCG para recém-nascidos não vacinados na maternidade.

Quanto aos testes neonatais, são realizados de segunda a sexta, das 8h às 17h, por agendamento. Amanda Carvalho assinala que a procura durante esta primeira semana de funcionamento superou as expectativas iniciais: “A procura foi boa; esperamos assim aumentar a cobertura vacinal”, comenta.

A coordenadora explica que, para a vacinação de pessoas acamadas, o agendamento continua sendo realizado através do número (22) 98173-0150. “O Centro também disponibiliza o telefone (22) 98173-0129 para a população tirar dúvidas sobre a vacinação. Ambos os não recebem ligações, logo, o agendamento ou para tirar dúvidas, deve ser feito contato exclusivamente por mensagem de WhatsApp, das 8h às 17h”, resume.