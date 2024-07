Geralmente ocorrência de colisão costuma acontecer próximo dos finais de semana - Foto Divulgação

Geralmente ocorrência de colisão costuma acontecer próximo dos finais de semana Foto Divulgação

Publicado 18/07/2024 22:12

Campos - Em toda a área de concessão da Enel Distribuidora, Campos dos Goytacazes é o terceiro município do Estado do Rio de Janeiro no ranking de postes da rede elétrica danificados por colisões de veículos. No primeiro semestre de 2024 foram registradas 29 danificações na cidade, deixando mais de 17 mil clientes sem energia.

De acordo com levantamento feito pela Enel, entre janeiro e junho, 215 postes foram abalroados na área de concessão da companhia, deixando em torno de 140 mil clientes sem energia no momento do acidente. Comparado ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 9% no número de acidentes.

O levantamento relacionado ao primeiro semestre de 2024 aponta a Região dos Lagos liderando o ranking de colisões com postes; são 35 ocorrências e mais de 36 mil clientes sem energia. Em seguida, vem Niterói, com 30 ocorrências e cerca de 25 mil residências sem luz. Campos aparece em terceiro.

A região serrana, com 26 ocorrências afetando aproximadamente 21 mil unidades consumidoras, está na quarta posição; enquanto o noroeste tem 25 casos e registro de quase sete mil moradores sem luz. “Esse tipo de ocorrência costuma se concentrar próximo dos finais de semana, entre sexta e segunda-feira”, pontua o responsável por Operação e Manutenção da Enel, Fábio Damasceno.

“Um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que precisam não apenas substituir a estrutura, mas reconstruir todo o trecho da rede elétrica danificada”, destaca Damasceno citando que em alguns casos mais complexos, é necessário aguardar liberação da perícia para o início dos trabalhos, aumentando o tempo que os clientes ficam sem energia.

Além do risco à vida e do impacto da falta de energia a diversos clientes, Damasceno relata que a companhia repassa todo o custo de reposição de estruturas e cabos a quem provocou o dano ao bem público: “Quando situações como essas acontecem, a Enel deve ser comunicada para realizar a troca do poste. Uma equipe é deslocada imediatamente para o local, a fim de fazer os reparos na rede”.