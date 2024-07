Até o próximo domingo, haverá concertos em diversos locais na cidade de Campos - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 22/07/2024 14:36

Campos – Concertos, palestras e seminários gratuitos constam da programação do Terceiro Encontro de Orquestras do Sudeste Brasileiro, que acontece em Campos dos Goytacazes (RJ), a partir desta segunda-feira (22) até domingo (28), envolvendo cerca de 600 músicos.

A promoção é das Organizações Não Governamentais (Ongs) Orquestrando a Vida e Ação Social pela Música do Brasil. A abertura dos concertos (todos com início às 20h) nesta segunda-feira, será com a Camerata Jovem da Ação Social pela Música do Brasil, às 20h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo (Rua Treze de Maio, nº 44, Centro).

Para esta terça-feira (23) estão programadas as Orquestras Infanto, Infantil e Escola e David Machado, na Arena Cultural Maestro David Machado (Sede da Orquestrando a Vida); quarta (24), Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Na quinta (25), estará se apresentando a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (RJ), no Teatro Municipal Trianon; sexta (26), Orquestra Infanto Juvenil da Ação Social pela Música no Brasil, Trianon. Para sábado (27) está programada Mostra de Orquestras, no Teatro Municipal Trianon: David Machado (Orquestrando a Vida), 14h; Escola de Música da Rocinha (RJ), 15h; Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (ES), 16h; Orquestra Sinfônica Aprendiz (RJ), 17h; Orquestra Nova Sinfonia (RJ) - Agência do Bem, 18h; Orquestra da Grota (RJ), 19h.

O encerramento, domingo, será com as Orquestras Sinfônicas Juvenil Brasileira, Infantil e Intermediária, às 11h, no Trianon. “Receber o Terceiro Encontro de Orquestras do Sudeste Brasileiro, iniciativa de dois projetos sociais, é uma emoção muito grande”, exalta o presidente da Orquestrando a Vida, maestro Jony William.

OFICINAS GRÁTIS - “Teremos orquestras de diversos estilos, gerando uma grande troca de experiências, formada durante o evento, pois teremos, além dos concertos, várias oficinas”, ressalta Jony William explicando que o evento é um grande intercâmbio musical, a exemplo do que aconteceu na edição anterior do projeto, em 2009. Ele aponta que o Primeiro Fórum de Gestores de Orquestras Sociais da Região Sudeste, será uma das atividades do Encontro de Orquestras.

Acontecerá quarta-feira, na sede da Orquestrando a Vida (Rua Baronesa da Lagoa Dourada, nº 147), das 8h às 18h30. “Receberemos, no Fórum de Gestores, representantes da Fundação Nacional de Artes (Funarte), do governo federal; Fundação de Minas; Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio e representantes do Espírito Santo”, destaca Jony William.

O maestro realça que o evento tem como meta a criação de uma rede robusta entre os gestores de orquestras sociais: “Esse fator é essencial para que possamos compartilhar experiências e, principalmente, visando ampliar nosso alcance no que diz respeito à inclusão social por meio da música”, enfatiza o presidente da Orquestrando.

A programação consta ainda de oficinas grátis com renomadas musicistas, também na sede da Orquestrando a Vida. Na terça-feira, das 9h às 10h30, “O Aprendiz de Violino: o folclore brasileiro como recurso didático no ensino do violino”, com Keeyth Vianna. Ainda no período da manhã, das 10h45 às 12h, a musicista Thais Ferreira fará a oficina “Método de Iniciação Musical para Cordas Friccionadas”. A partir das 14h, será realizada a oficina “Música e Inclusão: a pluralidade no ensino da música”, com Sarah Costa.