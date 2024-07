Lucas Machado mostra seu talento desempenhando o papel de Antônio Prustiano - Foto Patrícia Bueno/Divulgação

Publicado 24/07/2024 14:53

Campos – A história de Antônio Prustiano, escritor que retorna à sua cidade de origem depois de vinte anos, a fim de ficar próximo da família durante a pandemia de Covid-19 deixa de ser contada apenas em livro, pelo escritor e dramaturgo Adriano Moura; estará também no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos dos Goytacazes (RJ), com o título “A Inocência dos Mortos”.

Trata-se de um monólogo, que estreia na próxima sexta-feira (26); Moura se baseia no próprio livro, cujo resumo pontua que “ao saber da morte misteriosa de um antigo amigo por LGBTfobia e, de posse de um diário, Prustiano resolve fazer uma investigação para a escrita de um nova peça”.

"A inocência dos mortos" (mesmo título do livro) tem direção geral do próprio Adriano Moura. Ele antecipa que o ator Lucas Machado desenvolve uma trama repleta de suspense e memórias, com episódios da história de um país que tenta se reconfigurar e enfrentar seus fantasmas. A peça estará em cartaz também nos dias 27 e 28 (sábado e domingo), com início às 20h.

O monólogo é protagonizado por Lucas Machado e direção de Daniel Azeredo; a coreografia é de Vitor Belém; com Gabriel Araújo na trilha sonora e sonoplastia; Marco Almeida (iluminação); Patrícia Bueno (assessoria e fotografia); Lili Oliveira (design) e Ingrid Ribeiro (figurino), A peça volta ao palco do Teatro de Bolso (Avenida XV de Novembro, 35, centro) nos dias nove, 10 e 11 de agosto.