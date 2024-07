Estreante em disputa eleitoral, Madeleine teve seu currículo ressaltado por Rodrigo Bacellar - Foto Divulgação

Estreante em disputa eleitoral, Madeleine teve seu currículo ressaltado por Rodrigo Bacellar Foto Divulgação

Publicado 27/07/2024 10:45 | Atualizado 27/07/2024 11:22

Campos - “Temos em Campos uma candidata com uma história de fé, superação e coragem”. Com estas palavras, o presidente do União Brasil no Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar, confirmou, na noite dessa sexta-feira (26), o nome da Delegada Madeleine como candidata a prefeita de Campos dos Goytacazes.

A convenção aconteceu no Clube Recreativo Goitacá, em Goitacazes, na Baixada Campista. Estreante em disputa eleitoral, Madeleine foi incisiva, após ter a candidatura oficializada: “Ninguém vai me intimidar, estou acostumada a lidar com bandidos e coloquei muitos deles na cadeia, não tenho medo”.

O ceramista Oziel Batista Crespo (PSB) é o companheiro de chapa da delegada; que conta com o apoio do PSD, PSB, Solidariedade, PSDB e Cidadania. O União Brasil está convicto de que a candidata dignifica o partido: “Currículo exemplar, não tenho dúvidas de que Delegada Madeleine tem todos os atributos para ser uma grande prefeita, reunindo um time capaz de fazer a cidade de Campos se tornar referência de gestão e desenvolvimento”, destacou Bacellar.

O governador Cláudio Castro (PL), mandou um vídeo de apoio: “Minha amiga Madeleine, tenho certeza de que você reúne todas as qualidades para ser uma grande prefeita em Campos. É honesta, se destacou como delegada e conta com um grupo forte e unido ao seu lado. Campos ganhará muito com uma prefeita como você”.

Emocionada, Delegada Madeleine resumiu sua caminhada durante a pré-campanha. “Já são quatro meses andando pela cidade e ouvindo a população. São mulheres sem conseguir marcar exames, são pessoas sem transporte público, são comerciantes falindo. Uma realidade bem diferente do marketing que a atual gestão tenta fazer nas redes sociais”.