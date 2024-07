Juntamente com membros da FMS, Paulo Hirano se reuniu com os representantes do Consulado - Foto Vandinho Ferreira/Divulgação

Publicado 26/07/2024 19:52 | Atualizado 26/07/2024 20:27

Campos - Representantes da unidade de Serviços ao Cidadão Americano (ACS) do Consulado Geral dos Estados Unidos da América (EUA) no Rio de Janeiro conheceram a estrutura de saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) e ficaram impressionados com a rede de urgência e emergência, assim como os serviços de alta complexidade disponíveis na cidade.

Quem afirma é o secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, que juntamente com a equipe da Fundação Municipal de Saúde (FMS), recebeu os visitantes na última quarta-feira (24), na sede da prefeitura. “Os representantes do consulado americano (a brasileira Camila e o americano Michael) ficaram impressionados. A visita foi produtiva, discutindo possibilidades para assegurar que os americanos sejam bem assistidos e protegidos em Campos”, relata Hirano.

O secretário considera uma honra para a cidade receber o reconhecimento da importância da assistência à saúde, “tanto para os residentes quanto para os visitantes”. O objetivo da visita foi estabelecer uma relação com a equipe de saúde do município, e como o consulado pode ajudar cidadãos americanos residentes na cidade e região em circunstâncias diversas.

Os visitantes também estiveram no Hospital Ferreira Machado (HFM), onde tiveram conhecimento da obra de reforma e ampliação da unidade. Camila e Michael atuam como pontes para facilitar o contato em situações como atendimento médico, tradução para quem não fala português e assistência em casos de localização de familiares ou repatriação de um corpo, em caso de óbito.

Camila explica que o consulado pode atuar como intermediário nessas situações, fornecendo suporte e conexões necessárias: “A reunião foi uma forma de estabelecer amizade e parceria para garantir apoio mútuo entre o consulado e o município, especialmente porque Campos não tem uma delegacia de atendimento ao turismo”.

A integrante do consulado exalta a estrutura de saúde de Campos: “Fiquei realmente muito impressionada com o quanto os gestores se dedicam em relação à saúde do município e fico feliz de ver que a cidade tem essa estrutura tão bem montada e que os nossos cidadãos americanos vão estar muito bem amparados, caso necessitem utilizar o serviço”.

OBRAS DO HFM - No Ferreira Machado os visitantes avaliaram a qualidade do atendimento e a capacidade de atender pacientes estrangeiros. Conduzidos pelo presidente da FMS, Arthur Borges, os dois conheceram as dependências do hospital, incluindo o novo setor de politrauma, que terá capacidade para atender mais pacientes simultaneamente; ainda estiveram no atual pronto-socorro.

O vice-presidente da FMS, Matheus José, também participou do encontro, juntamente com o superintendente de Gestão e Planejamento, Gilberto Nunes; superintendente de Faturamento e Finanças, Filipe Mocaiber; e o diretor administrativo do HFM, Eduardo Gonçalves.

Arthur Borges ressalta que as obras de reforma e ampliação do pronto-socorro prometem proporcionar mais conforto, agilidade, dignidade e segurança aos pacientes. “A intervenção, que abrange uma área de aproximadamente 1.800 metros quadrados, tem previsão de conclusão em 18 meses, com possibilidade de antecipação; a obra visa expandir a capacidade de atendimento e modernizar os serviços oferecidos”, pontua.

O presidente da FMS resume que, atualmente, a pintura da área externa está 85% concluída, o gesso do teto e a parte elétrica estão com 90% dos trabalhos finalizados, e os acabamentos dos banheiros estão praticamente prontos, com 95% de execução. “Além disso, 40% da nova fachada e do jardim e calçada já estão concluídos”.