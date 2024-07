São apontadas 578 vagas com carteiras assinadas no setor de serviços criadas no período - Foto O Dia/Ilustração

Publicado 31/07/2024 17:46

Campos - Com um saldo de 4.429 empregos, Campos dos Goytacazes é destaque no acumulado do semestre, na região norte do estado do Rio de Janeiro, que gerou 8.133 vagas. Em seguida aparece Macaé, com 3.395 empregos, e São Francisco de Itabapoana, que registra 979 empregos criados no período.

Pelo sexto mês consecutivo, Campos se destaca em empregabilidade, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nessa terça-feira (30); no mês de junho estão computadas 1.035 vagas.

O desempenho do setor de serviços, com a criação de 578 postos formais, é assinalado como grande puxador na abertura de vagas de trabalho com carteira assinada. Na sequência estão indústria (251 vagas), construção civil (117), agropecuária (54) e comércio (35).

O diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, economista Ranulfo Vidigal, avalia que o crescimento da massa salarial no município como um todo reflete significativamente no saldo positivo em Campos.

“O aumento, acima da inflação, acabou por impulsionar os setores, como o de serviços pessoais que estão associados à renda familiar e consistem na contratação de festas e de embelezamento, por exemplo”, resume Vidigal destacando ainda os programas de transferência de renda do governo municipal e os investimentos em obras nos bairros.

“São indicativos que geram empregos e também têm contribuído para os números positivos, cuja tendência é continuar em ascensão no segundo semestre”, realça o economista ilustrando: “Comparando o primeiro semestre de 2023 com o mesmo período de 2024, o crescimento foi 11,4%”.

CONEFLU AVALIA - O ranking regional em geração de empregos é repercutido pelo portal de economia Conjuntura Econômica Fluminense (Coneflu), administrado pelo professor e pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Alcimar Chagas.

Trata-se de um projeto “que visa apoiar, através de análises econômicas conjunturais, o processo de gestão das organizações governamentais e não governamentais oriundas dos municípios que compõem o norte do estado”. Ele constata uma pequena desaceleração na criação de vagas na região (7,22%) em junho, ao comparar com maio.

Nos detalhes, o Coneflu confirma a exposição feita por Vidigal: “No acumulado do semestre, a região gerou 8.133 vagas, com destaque para Campos dos Goytacazes com um saldo 4.429 empregos; seguido por Macaé. com 3.395; e São Francisco de Itabapoana, com 979.

Setorialmente, considerando os municípios de Campos, Macaé, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, o portal ratifica que sobressaíram as atividades de serviços, gerando 4.958 vagas; industriais (1.535); agropecuárias (1.510); e comerciais (101). “As atividades de construção civil eliminaram um saldo de160 vagas no período”, conclui.