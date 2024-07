Wladimir usa o versículo bíblico "até aqui nos ajudou o Senhor", ao convidar para a convenção - Foto César Ferreira/Internet (arquivo)

Publicado 30/07/2024 14:57

Campos - O Partido Progressista (PP) oficializa, nesta quarta-feira (31), a candidatura do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho (e do vice, Frederico Paes), à sucessão. A convenção será realizada na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no centro da cidade, com início previsto para as 19h.

Também, a nominata à Câmara Municipal será anunciada, bem como a oficialização dos partidos Agir, Avante, MDB, PDT, PL, Podemos e Republicanos na coligação “O Trabalho só Começou”. A informação é do o presidente da Comissão Provisória do PP no município, Mauro Silva.

“Esperamos um evento que traduza o grande trabalho realizado pelo prefeito Wladimir Garotinho e por Frederico Paes na reconstrução da nossa cidade nos últimos quatro anos”, pontua Mauro destacando que o trabalho de Wladimir/Frederico é reconhecido por toda a população: “Estamos confiantes de que a resposta virá nas urnas, porque o trabalho só começou”.

Em sua rede social, Wladimir usa o versículo bíblico “Até aqui nos ajudou o Senhor”, ao postar convite geral para a convenção: “Querido povo de Campos, convido você e seus amigos para participarem da nossa convenção que vai homologar meu nome rumo à reeleição de prefeito, para seguir trabalhando por nossa cidade”.

O prefeito aponta que “muitos foram os desafios e muitas também foram as conquistas” e ressalta: “O que nos motiva é saber que o trabalho só começou e muito mais será realizado. agora que já arrumamos a bagunça que encontramos”.

A linha da campanha é antecipada por Wladimir: “A nossa campanha será de esperança, amor e falando aos corações da nossa gente; sem permitir que os que destruíram a cidade e agora estão unidos do outro lado, enganem as pessoas com discursos vazios e raivosos”.