As políticas educacionais refletem de forma bastante significativa na estrutura da Educação em Campos - Foto Alício Gomes/Divulgação

As políticas educacionais refletem de forma bastante significativa na estrutura da Educação em Campos Foto Alício Gomes/Divulgação

Publicado 29/07/2024 18:52 | Atualizado 29/07/2024 18:52

Campos – As políticas públicas com foco na área educacional desenvolvidas pelo governo de Campos dos Goytacazes garante ao município o prêmio de “Gestão Inovadora em Educação”, por iniciativa da Mind Lab, metodologia de ensino que adota jogos de raciocínio para desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais em crianças e jovens.

Além de Campos, Angra dos Reis também foi premiada no estado do Rio de Janeiro; ambos compondo com Barretos, Caraguatatuba, Piracicaba, Marília e São Bernardo do Campo, em São Paulo; Vitória da Conquista, na Bahia; Recife, em Pernambuco; e Rio Branco, no Acre.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Tânia Alberto, no caso de Campos, diversas ações e projetos contribuíram pra esse resultado: “Uma delas diz respeito à criação da Escola de Formação de Educadores Municipais (Efem), garantindo, o ano todo, a capacitação e atualização dos profissionais da rede municipal de ensino”, aponta.

Tânia Alberto cita ainda o uso das tecnologias digitais nas escolas e creches, com implantação de laboratórios, robótica, jogos digitais e programas como MenteInovadora, Eduten e Estação Educação: “Também ajudaram a conquistar o prêmio. Ficamos muito lisonjeados de sermos reconhecidos entre os 10 municípios como um dos que fizeram gestão inovadora”, comemora.

A secretária realça que o modelo da Seduct se deu não apenas pela revisão dos sistemas de currículos e avaliação, bem como as matrizes curriculares que ampliaram as condições de oferta de ensino de qualidade dos alunos: mas também pelas práticas orientadoras de criação do Portal PAE, com produção de conteúdo próprio em videoaulas e apoio de salas-estúdio, e outras iniciativas.

MOTIVAÇÃO - No relato, são inseridos criação da Escola de Formação de Educadores; parcerias com projetos de qualidade comprovada com resultados de bom ensino para melhorar o desempenho dos alunos: “E, principalmente, por estarmos conectados com aquilo que tem sido o caminho da mudança, muita atenção com a BNCC e suas inovações, como o Ensino da Computação, adequação aos currículos e política de inclusão ampliada para a EJA, entre outros”, acentua Tânia.

A diretora pedagógica da Seduct, Viviane Terra, também se empolga: “Receber o reconhecimento do Porvir nos deixa muito orgulhosos, pois, seus conteúdos inspiraram e divulgam experiências que garantem equidade e qualidade na educação. Ver nossa secretaria receber um reconhecimento como esse nos motiva a continuar inovando e transformando a educação da nossa cidade”.

Manifesta-se, ainda, Anna Karina Vieira de Azevedo, coordenadora de Tecnologias e Mídias Digitais da secretaria: “A inovação na rede municipal já é uma realidade”, assinala justificando: “Em um mundo em constante transformação, a educação se reinventa e busca ferramentas inovadoras para impulsionar o aprendizado e preparar as novas gerações para os desafios do futuro”.