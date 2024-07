Fellipe Augusto ressalta que o governo de Campos cumpre o cronograma desde 2021 - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 31/07/2024 14:48 | Atualizado 31/07/2024 14:48

Campos - Servidores do quadro efetivo, cargos comissionados, prestadores de serviço e estagiários da prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) já estão com os pagamentos referentes a julho nas contas. Segundo o secretário de Administração e Recursos Humanos, Fellipe Augusto Almeida, são R$ 115.494.483,77 (total da folha) injetados na economia do município.

“Este é mais um mês em que a prefeitura cumpre o compromisso com os servidores de pagar dentro do mês trabalhado e mantém o calendário de pagamento em dia”, comenta o secretário observando que a pontualidade contribui para a geração e manutenção de postos de trabalho em diferentes setores, principalmente o comércio.

Almeida ressalta que o governo municipal vem cumprindo seus compromissos com os servidores de forma planejada e responsabilidade: “Os servidores sabem que podem contar com o pagamento no último dia útil do mês; estamos reafirmando nosso compromisso com o funcionalismo”.

O secretário lembra que também já foi paga, de forma antecipada, a primeira parcela do 13º salário, em junho. “Isso vem acontecendo desde 2021; a folha de pagamento do funcionalismo representa mais de R$ 100 milhões por mês e em junho, com a primeira parcela do 13º, ultrapassou os R$ 169 milhões”.



Segundo Almeida, em breve, novos servidores, aprovados nos concursos realizados nesse último ano, estarão na folha de pagamento. Ele assinala que a prefeitura realizou três concursos públicos, contemplando várias carreiras profissionais, o que não acontecia há 11 anos no município.

“Os primeiros profissionais a serem aprovados em concurso e convocados foram os Educadores Sociais, que já estão trabalhando”, aponta o secretário explicando que o primeiro concurso, realizado no ano passado, foi o de Educadores Sociais e os aprovados já estão atuando: “Finalizadas as etapas dos demais concursos, em breve, também estarão na folha de pagamento da Prefeitura”, enfatiza.

Além do pagamento em dia dentro do mês, e dos direitos como as rescisões, cita que qüinqüênios e os auxílios, entre outros benefícios, fazem parte do programa de valorização do servidor de Campos: “Os equipamentos municipais, como escolas, creches, unidades de saúde, estão passando por melhorias e a frota de vários órgãos foi renovada, proporcionando maior segurança para os servidores”.

Outra situação realçada por Almeida é quanto à organização da administração municipal: “Vem sendo feita de forma integrada, de modo a, também, atualizar e desburocratizar o serviço, com a implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e do eSocial, por exemplo, que dão celeridade e transparência aos atos administrativos”.