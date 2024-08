A montagem da estrutura na praça principal foi coordenada pela Fundação Oswaldo Lima - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 02/08/2024 17:38

Campos – Na contagem regressiva para o Dia do Santíssimo Salvador (seis de agosto), padroeiro da cidade, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) decretou ponto facultativo na véspera e, sob a coordenação da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJL) já definiu toda estrutura, com montagem do palco principal na Praça das Quatro Jornadas, em frente à Catedral Diocesana.

A 372ª Festa do Santíssimo será aberta neste sábado (3), com show de Rebeka Monteiro, às 22h30. Terá ainda, no mesmo horário, Karine (domingo, 4); Mumuzinho (segunda, 5, às 22h); e Eliana Ribeiro (terça, 21h). No canteiro da Catedral, a programação começa nesta sexta-feira, com Comunidade Shalom, e segue, sempre às 20h: sábado, Larissa e Laís; domingo, Pequeninos do Senhor; segunda-feira, Banda Aliança Eterna; terça, Banda da Guarda Civil Municipal (18h) e Nelinho (19h).

O diretor de eventos da FCJOL, Carlos Victor Ribeiro, resume que haverá novenário até o dia cinco, sempre às 19h, na Catedral. No dia seis, data da celebração ao padroeiro, terá missas às 6h30, 8h, 10h, 13h e 15h. A tradicional procissão será às 16h, seguida da bênção à cidade, concedida pelo Bispo Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, às 18h, no palco principal.

COMÉRCIO ABRE - Nessa quinta-feira (1), a prefeitura publicou, em suplemento do Diário Oficial decreto de ponto facultativo na segunda-feira (2) nas repartições públicas, à exceção dos serviços essenciais. O artigo 2º do decreto 196/2024 define que os plantões médico hospitalares funcionarão normalmente, sem interrupção, durante o ponto facultativo; já as Unidades Básicas de Saúde (UBS), cumprirão a folga.

Quanto ao comércio, o do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) informa que abrirá normalmente na segunda-feira. Segundo o presidente Maurício Cabral, no feriado (terça-feira), as lojas também poderão abrir; mas com os funcionários trabalhando seis horas, com 15 minutos de intervalo para o lanche, fornecido pela empresa, no valor de R$ 18,00, conforme prevê a cláusula 7ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Cabral pontua que o pagamento da hora extra desse dia é de 100%, em relação ao valor da hora normal de trabalho: “Se a empresa preferir, outra opção é efetuar o pagamento por meio de compensação deste dia com folga integral de um dia de trabalho (oito horas), em acordo com o funcionário”.

Com a abertura no feriado, o Sindivarejo acredita que estará incentivando o consumo com foco no comércio campista, visando aumentar as vendas: “Nas cidades vizinhas, como São João da Barra, Cardoso Moreira, São Francisco do Itabapoana e São Fidélis, o dia é normal e geralmente eles fazem compras em Campos”, realça o presidente.