A equipe do novo centro cirúrgico vem realizando procedimentos desde o dia 10 de julho - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 01/08/2024 14:33 | Atualizado 01/08/2024 14:33

Campos – Atendendo desde o dia 10 de julho deste ano e já tendo executadas mais de 130 cirurgias, o novo centro cirúrgico do Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes (RJ), foi inaugurado, oficialmente, nessa quarta-feira (31), pelo secretário de Saúde, Paulo Hirano.

O ato foi prestigiado pela primeira-dama do município, Tassiana Oliveira; também participaram o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges; superintendente do HGG, Vitor Mussi, além de outras autoridades e funcionários do hospital. Paulo Hirano considera a inauguração da nova ala do centro cirúrgico: “É suporte para avançar em um futuro próximo para fazer transplantes renais”, adianta.

Segundo o secretário, o HGG está funcionando quase que em sua plenitude: “Dentro de poucos meses, inauguraremos a unidade de forma plena para resgatar a assistência em Campos. E é bom lembrar que hoje a população de toda a região busca assistência no HGG", ressalta.

O superintendente do hospital, Vitor Mussi, contabiliza que, por dia, são realizados entre cinco e seis procedimentos. Ele aponta que a primeira cirurgia no novo centro foi uma colecistectomia, para retirada de vesícula biliar: “No mesmo dia, a equipe de urologia fez um procedimento por videolaparoscopia para extração de cálculos renais em um paciente”, acrescenta.

Na avaliação de Mussi, a inauguração do novo centro demonstra a expansão da saúde em Campos: “Obedece à demanda de quem nos procura. A quinta sala está sendo preparada para cirurgias de maior complexidade, como as oncológicas e de transplante renal”, realça o superintendente.

De acordo com a diretora clínica do HGG, Luísa Barreto, dos 133 procedimentos realizados a partir do último dia 10, 57 foram de cirurgia geral; 46 urológicas; oito vasculares; duas de proctologia; 17 ginecológicos; e três cirurgias torácicas.

PROCEDIMENTOS - A unidade conta com três entradas, sendo uma para acesso de macas com pacientes, outra para acolhimento do paciente que chega sem uso de maca e outra entrada exclusiva para paramentação e desparamentação de funcionários do setor.

“No local são feitas cirurgias emergenciais e também eletivas”, pontua a diretora que explica: “São cirurgias gerais e também específicas, como urológicas, proctológicas e ginecológicas. Além disso, exames mais invasivos, que necessitam de sedação, também são feitos no centro cirúrgico. Este novo ambiente atende aos requisitos da Vigilância Sanitária e do setor de controle de infecção hospitalar”.

A coordenadora do centro cirúrgico, enfermeira Alciema Monteiro de Oliveira Brito, acrescenta que o espaço possui salas de Recuperação Pós-anestésicas (RPA), antessala para acolhimento de pacientes, farmácia própria, vestuário feminino e masculino, área de descanso e alimentação dos profissionais e sala de estudos para discussão de casos e análises de pareceres.