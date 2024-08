Dom Roberto lembra que "Cristo nos transforma, em cada momento de nossas vidas" - Foto Antônio Filho/Divulgação

Dom Roberto lembra que "Cristo nos transforma, em cada momento de nossas vidas" Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 06/08/2024 14:37

Campos – “Neste dia em que celebramos a Transfiguração de Jesus, como Salvador do Universo, devemos lembrar que Cristo nos transforma, em cada momento de nossas vidas”. A mensagem é do Bispo Diocesano de Campos dos Goytacazes (RJ), Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, pregada durante a homilia da missa solene, presidida por ele na manhã desta terça-feira (6) na Catedral do Santíssimo Salvador

Em seguida, o bispo pregou: “Desejo saúde e prosperidade a cada cidadão campista, povo que luta por sua terra”, focado também no clamor pela paz. Além da missa solene, uma das marcas da tradicional Festa do Padroeiro da Cidade, de 372 anos (aberta sexta-feira), a procissão com a imagem do padroeiro é outro ponto alto, com sairá da Catedral, às 16h, encerrando a programação religiosa.

A Santa Missa foi concelebrada pelo Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifan; vigário-geral da Diocese de Campos, Monsenhor Leandro Diniz; reitor do Seminário Diocesano Maria Imaculada, padre Alexandre Mothé; e vigário Episcopal do Vicariato Norte, padre Márcio André. Participaram ainda sacerdotes, diáconos, seminaristas também e a o Coral Diocesano.

As celebrações religiosas e demais atividades da festa contam com apoio logístico do governo municipal, por meio de diversos órgãos e secretarias, bem como a tradicional procissão, às 16h, saindo da Praça do Santíssimo Salvador, percorrendo diversas ruas do Centro. As atividades contarão com o apoio logístico da Prefeitura, por meio de diversos órgãos e secretarias.

A procissão percorrerá várias ruas da região central; na chegada do percurso, no palco principal montado na Praça das Quatro Jornadas (em frente à Catedral), Dom Roberto concederá a bênção ao município e à população.