O psicológico e a coordenação motora da criança são trabalhados ao mesmo tempo Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/08/2024 16:44

Campos – A vida de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem sido mudada, em Campos dos Goytacazes (RJ), a partir do Espaço Psicomotricidade Esporte, inaugurado oficialmente no dia 15 de junho pelo governo municipal. A avaliação é do supervisor do Movimento é Vida/Esporte é Vida, Cristiano Borges; ele resume que o programa foi iniciado com 40 alunos, que trabalham com a psicomotricidade de solo e atualmente está com 60.

Borges adianta que as atividades também passarão a serem disponibilizadas para o desenvolvimento da psicomotricidade aquática. O Espaço da Psicomotrocidade está montado na sede do Movimento é Vida/Esporte é Vida, que fica na Fundação Municipal de Esportes (FME). O objetivo é promover o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, afetivas, sociais e comportamentais dos menores com idades entre quatro e oito anos.

Segundo o supervisor, o Espaço Psicomotricidade foi montado após muita pesquisa e com materiais pedagógicos elaborados pela própria equipe de professores e monitores: “Vamos avançar ainda mais com a psicomotricidade no solo, e também com a psicomotricidade aquática, que a gente vai começar a abrir as inscrições em breve”, enfatiza.

“As crianças que fazem a psicomotricidade no solo no espaço também poderão ser atendidas com a psicomotricidade aquática”, reforça Borges. A coordenadora pedagógica do espaço, Patrícia Gaudard, aponta que a psicomotricidade de solo traz inúmeros benefícios, “pois trabalha o psicológico e a coordenação motora ao mesmo tempo”.

“Nós trabalhamos com exercícios que desenvolvem a concentração, a coordenação fina e a coordenação grossa, entre outras atividades”, realça Patrícia acrescentando: “E além disso, como as atividades são realizadas em grupo, nós também trabalhamos a parte socioafetiva, a socialização dos alunos”.