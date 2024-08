Um grupo de idosos visitou o Heliporto do Farol e chegou a se acomodar no interior de uma aeronave - Foto Divulgação

Um grupo de idosos visitou o Heliporto do Farol e chegou a se acomodar no interior de uma aeronave Foto Divulgação

Publicado 07/08/2024 19:15

Campos – Toda estrutura e sistema de funcionamento do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), estão sendo levados ao conhecimento público, através de um tour em grupos. A iniciativa é da Infra Operações Aeroportuárias, administradora dos dois aeródromos.

A proposta é inovadora; mas, abertura à visitação pública gratuita já vem acontecendo, gradativamente, conforme explica o superintendente do Heliporto, Rosimar Tavares: “A interação com o público é muito importante e esse movimento já vinha acontecendo aos poucos, de forma natural”.

Tavares ressalta que, em julho, o heliporto recebeu um grupo da Terceira Idade de Dores de Macabu: “Trinta idosos tiveram a oportunidade de explorar as modernas instalações em um momento de conhecimento, lazer e diversão. Também em janeiro, a unidade recebeu uma exposição de animais empalhados, que apresentou aos visitantes a fauna local de forma interativa e informativa”, relembra.

Embora a visitação seja grátis, é necessário que os interessados se inscrevam. Para tanto, devem entrar em contato com as unidades e fazer agendamento prévio pelo e-mail: contato@infra-aeroportos.com.br. O superintendente do aeroporto Bartolomeu Lisandro, Samuel Ferraz, assinala que os aeródromos são espaços muito interessantes para a visitação.

“Promover essas visitas educativas é uma maneira de fortalecer os laços com a população”, comenta Ferraz enfatizando: “Acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta poderosa para a conscientização; que cada visita possa trazer novas experiências e memórias para os participantes”. Ele orienta que as visitas serão feitas em grupos, e estão sujeitas a disponibilidade dos aeródromos: “O foco é atrair escolas, instituições sociais e grupos de excursão”, realça.