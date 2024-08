Os veículos apreendidos foram removidos para o pátio da delegacia da PRF em Campos - Foto PRF/Divulgação

Publicado 09/08/2024 18:27 | Atualizado 09/08/2024 18:53

Campos – Cinco ocorrências policiais, quatro pessoas detidas, três veículos recuperados e 88 removidos ao pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes (RJ). Este foi o resultado da Operação Duas Rodas realizada em dois pontos estratégicos do município. Foram fiscalizadas 342 pessoas e 311 veículos, sendo feitos 408 autos de infração.

Objetivo foi diminuir os índices de acidentes relacionados ao uso de motocicletas. As ações ocorreram, de terça-feira (6) a essa quinta (8), com o apoio do Grupo de Motociclismo Tático da PRF (GMT-RJ) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE -RJ), além do efetivo policial da Oitava Delegacia da PRF em Campos. As abordagens aconteceram no subdistrito de Guarus, na BR-101, no Jóquei Clube, na BR-356.

Segundo a assessoria de imprensa da PRF, durante a operação, houve orientações sobre a segurança viária, com informações de educação para o trânsito. “A operação faz parte da missão institucional da PRF e busca garantir a segurança no trânsito, assim como reduzir o número de sinistros envolvendo veículos de duas rodas”, pontua a assessoria.