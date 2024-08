Jader Barbalho Filho e Wladimir articularam a construção de novo conjunto habitacional - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 14/08/2024 18:11 | Atualizado 14/08/2024 18:29

Campos - A titularidade das 772 casas do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de ser passada para o município, através de convênio assinado pelo governo municipal com a Caixa Econômica Federal (CEF), nesta quarta-feira (14).

O próximo passo será repassar às famílias que ocupam os imóveis desde abril de 2021.

O ato aconteceu durante a abertura de mais uma edição do programa #BotaPraAndar, realizado pelo Ministério das Cidades, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Rio de Janeiro, com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e representantes de nove municípios do estado do Rio.

Após formalizar o convênio, o prefeito Wladimir Garotinho anunciou em sua rede social; ele adiantou que será feito um novo conjunto habitacional para que os primeiros beneficiários do Novo Horizonte também possam ser contemplados com uma moradia: “Agradeço ao ministro das Cidades, que esteve aqui conosco, e ao programa #BotaPraAndar, que nos ajudou na assinatura do convênio com a Caixa”, pontuou.

O Novo Horizonte está situado no km 8 da Avenida Carmem Carneiro, em Guarus, a 2 km do Parque Aeroporto. A construção foi financiada pela CEF, através do programa Minha Casa, Minha Vida, com obra realizada pela construtora Realiza, vencedora da licitação em 2017. A ocupação ocorreu dias antes da data prevista para a entrega das chaves.

A nova edição do #BotaPraAndar vai até sexta-feira (16). Na realização, o Ministério das Cidades tem parceria com a CEF, o Banco do Brasil, entes públicos municipais, estaduais e entidades. A ação coordenada visa acelerar a retomada e conclusão de obras paralisadas do Minha Casa, Minha Vida, garantindo a entrega de habitações para famílias, reunindo representantes de órgãos públicos, construtoras e entidades parceiras para destravar as obras programa.

NOVOS CONTRATOS - Segundo o Jader Barbalho Filho, somente no Rio de Janeiro, o governo federal conseguiu retomar as obras de 5.600 unidades habitacionais que estavam paralisadas: “Estamos aqui hoje para discutir a retomada de mais 1.575 unidades que também estão paradas; queremos dar uma solução definitiva para esse problema, conforme determinação do presidente Lula”.

O ministro ressaltou a importância dos novos contratos assinados com o Rio de Janeiro durante o evento: “Temos a seleção de 1.000 unidades para as entidades, totalizando cerca de 12.500 novas moradias só para o estado do Rio de Janeiro, onde desde 2009 somam 381 mil unidades”.

No entanto, Barbalho Filho ressalvou que não são 381 mil unidades: “São 381 mil famílias que puderam realizar o sonho da casa própria. Esse momento é muito oportuno, porque a gente consegue resolver tudo aqui, com a presença da CEF, do Banco do Brasil e das prefeituras”.