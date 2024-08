As ruas receberam galerias para drenagem das águas pluviais e elevatórias para coleta de esgoto sanitário - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 14/08/2024 11:27

Campos – O Bairro Legal, desenvolvido, em parceria, pelos governos de Campos dos Goytacazes e do Estado, está mudando o aspecto do Parque Saraiva, em Goitacazes, na Baixada Campista. São mais de 30 ruas, que receberam galerias para drenagem das águas pluviais e elevatórias para coleta de esgoto sanitário.

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, os trabalhos já atingiram mais de 80% do projeto, com a maior parte da base e sub-base e das ruas concluída as calçadas construídas de forma padronizada. Uma das iniciativas visa acabar com problemas de alagamentos provocados durante os períodos de chuvas intensas.

No projeto consta um profundo e extenso canal, com cerca de 1.000 metros de extensão e profundidade média de quatro metros. A secretaria explica que a construção aconteceu no entorno de Goitacazes, com o objetivo de receber todo o volume de água das galerias de todas as ruas do bairro, que será direcionado ao Canal Coqueiros, que deságua na Lagoa Feia.

O Programa Bairro Legal visa dotar os bairros de infraestrutura e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Além do Parque Saraiva, a secretaria aponta que, em Goitacazes, estão sendo contemplados também os bairros Parque Real, Bugalho e Vila Romana; com os dois últimos demandando investimentos da ordem de R$ 16.893.906,42.

O prazo de execução é de 12 meses, a partir de junho, em área total de 27.735,40 metros quadrados de construção. A secretaria resume que “a finalização das obras do programa se dá com o tratamento paisagístico, que implica no plantio de mudas de árvores apropriadas nas calçadas e, além da mudança do aspecto dos bairros, soluciona aos transtornos causados nos períodos de chuvas”.