O paciente passa por uma série de exames, de acordo com o protocolo para cada caso - Foto Secom/Divulgação

O paciente passa por uma série de exames, de acordo com o protocolo para cada caso Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/08/2024 20:58

Campos – A importância do trabalho dos profissionais da área de cardiologia na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares é ressaltada pelo especialista que atua no Hospital Ferreira Machado (HFM), Ícaro Nunes, com foco no ‘SOS Coração: Nossa Missão é Cuidar das Pessoas’.

“Os cardiologistas do Ferreira Machado têm um papel crucial na avaliação de riscos cirúrgicos, assegurando que pacientes possam ser submetidos a cirurgias de forma segura”, comenta o médico justificando que esse suporte é fundamental para minimizar complicações e garantir que os procedimentos sejam realizados com o menor risco possível.

Nunes analisa que, no contexto do atendimento emergencial, o HFM adota protocolos para o atendimento de casos de dor torácica, um dos principais sinais de problemas cardíacos: “Hoje, com o auxílio do projeto ‘SOS Coração”, conseguimos salvar muitas vidas e isso é o que nos motiva a continuar prestando o melhor atendimento possível aos nossos pacientes".

FATORES DE RISCOS - O médico aponta que os principais fatores de risco para doenças cardíacas incluem hipertensão arterial, tabagismo, colesterol alto, diabetes, obesidade, sedentarismo, histórico familiar, idade, estresse, má alimentação e consumo excessivo de álcool: "Prevenir essas doenças exige uma mudança significativa no estilo de vida”, afirma.

“Uma alimentação saudável, prática regular de atividade física, controle do peso, pressão arterial, colesterol e diabetes, além de evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, são medidas fundamentais”, indica o cardiologista acentuando que também é essencial dormir bem e realizar exames cardiológicos regularmente.

De acordo com o especialista, os sintomas mais comuns incluem dor no peito, falta de ar, náusea, suor frio e tontura: “A recomendação é reconhecer esses sinais e procurar ajuda médica imediatamente. É importante que indivíduos com histórico familiar de doenças cardiovasculares mantenham um estilo de vida saudável e façam avaliações cardiológicas periódicas”, orienta.