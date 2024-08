Queimada em uma ilha no Paraíba, em São Fidelis, derrubou o poste da rede de energia elétrica - Foto Divulgação

Publicado 15/08/2024 19:36 | Atualizado 15/08/2024 20:03

Campos/Região – A Enel Rio apresenta dados que ilustram os estragos que as queimadas podem causar, ressaltados durante Operação Fumaça Zero que o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou nesta quinta-feira (15) em Campos dos Goytacazes, projetada para a região norte do Estado do Rio de Janeiro.

A concessionária destaca que, no primeiro semestre deste ano, mais de 18 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia afetado em razão de queimadas. Comparando ao mesmo período de 2023, quando 2,1 mil clientes tiveram impacto no serviço pelo mesmo motivo, houve aumento de 884%.

Liderando o ranking estadual dos municípios com maiores danos à rede elétrica este ano está Campos dos Goytacazes, com mais de seis mil ocorrências até agora. Em seguida, aparece São Gonçalo (cerca de 4,6 mil unidades consumidoras atingidas), Itaperuna (mais de 3,8 mil), Pádua (1,7 mil) e Macaé (824).

No primeiro semestre deste ano, o Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), registrou crescimento superior a 467% nos focos de incêndio no Estado do Rio de Janeiro (290); em 2023, foram cerca de 60 no mesmo período. Entre as principais causas relatadas estão o calor, baixa umidade e a ação humana.

De acordo com a assessoria de imprensa da Enel, um dos casos ocorreu nesta semana, em uma ilha do Rio Paraíba do Sul, em São Fidélis, na região norte fluminense; a queimada no pasto derrubou um poste e destruiu trecho da rede elétrica na localidade. Os técnicos da empresa tiveram dificuldades párea reparar os danos.

“Para acessar a área e realizar os reparos de forma segura, as equipes da Enel precisaram transportar o material de barco até a ilha, ação planejada e executada com o apoio da Secretaria de Obras do Município”, pontua a assessoria, que alerta sobre os riscos de incêndios nas proximidades da rede elétrica.

DANOS E RISCOS - “O fogo próximo à fiação pode causar curtos-circuitos, danos estruturais e desligamentos, com impacto direto no abastecimento de energia”, aponta realçando: “Além disso, as queimadas ocasionam riscos para a segurança da população e danos ao meio ambiente”.

Para prevenir o impacto das queimadas nas redes elétricas a Enel informa que monitora, em tempo real, 24 horas por dia, os focos de queimadas: “O monitoramento é realizado pelo Centro de Operações e Controle a partir de imagens de satélite, com dados fornecidos em tempo real pela Climatempo, e serve para otimizar o serviço em caso de interrupção no fornecimento de energia”.

Segundo a assessoria, a empresa busca conscientizar a população a não atear fogo em qualquer tipo de material, por menor que seja o volume, próximo à rede elétrica: “O foco de incêndio pode, além de provocar o desligamento das cargas, danificar os equipamentos e até provocar danos estruturais, o que pode resultar em graves acidentes”.

A Enel orienta a população a não atear fogo em qualquer tipo de material, por menor que seja o volume, próximo à rede elétrica, pois o foco de incêndio pode, além de provocar o desligamento das cargas, danificar os equipamentos e até provocar danos estruturais, o que pode resultar em graves acidentes.