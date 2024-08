Cláudio Castro (entre Madeleine e Bacellar) destacou a união de forças em torno da candidatura da delegada - Foto Divulgação

Cláudio Castro (entre Madeleine e Bacellar) destacou a união de forças em torno da candidatura da delegada Foto Divulgação

Publicado 17/08/2024 11:10 | Atualizado 17/08/2024 11:38

Campos – Mais de 20 mil pessoas participaram do lançamento da candidatura da Delegada Madeleine (União Brasil) à Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) na noite dessa sexta-feira (16). O evento aconteceu no Multiplace e foi prestigiado pelo governador Cláudio Castro (PL), o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil) e mais de 30 deputados.

“Vai acontecer”, slogan de campanha da candidata, foi ouvido em coro nas áreas interna e externa do local; e Madeleine se emocionou: “É emocionante ver essa adesão, esse carinho que tenho recebido. E podem ter certeza de que vamos libertar o povo de Campos”. Cláudio Castro destacou a união de forças em torno da candidatura da delegada.

“Aqui estão deputados federais, deputados estaduais, prefeitos da região, presidente da Alerj; isso mostra que além de muita capacidade a minha amiga Madeleine tem muito apoio”, ressaltou o governador realçando: “Será uma prefeita com um grande arco de alianças para transformar Campos”.

Rodrigo Bacellar também destacou a confiança no potencial de Madeleine para solucionar a carência de uma pobre cidade rica: “Qual é a grande marca de Campos em todos esses anos de fartura financeira? O campista não sabe dizer do que se orgulha. Isso é triste. Mas tenho certeza de que vai mudar”, enfatizou o presidente estadual do União Brasil.