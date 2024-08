Lideranças políticas municipais, estaduais e federais declararam apoio à reeleição de Wladimir - Foto Divulgação

Publicado 20/08/2024 09:00 | Atualizado 20/08/2024 09:04

Campos – O início oficial da campanha do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, à reeleição, reuniu cerca de 30 mil pessoas (segundo cálculos da assessoria) dentro e fora da Multiplace, na noite dessa segunda-feira (19). Importantes figuras políticas prestigiaram, declarando apoio à chapa da coligação “Tá no coração da gente”, que mantém Frederico Paes na vice.

O evento marcou o prestígio de Wladimir tanto no cenário local quanto nacional. Em seu discurso, o prefeito destacou o trabalho realizado em sua gestão enfatizando a importância de continuar as melhorias para o município: "Assumi um compromisso com a população de Campos e tenho cumprido com responsabilidade e dedicação”.

“Ainda há muito a ser feito, e conto com o apoio de todos para dar continuidade a este trabalho”, reconheceu o Wladimir ressaltando: “Juntos, vamos transformar ainda mais nossa cidade". O senador Flávio Bolsonaro reforçou o apoio à candidatura, elogiando a atuação do prefeito: "Eu vim aqui porque Wladimir é um excelente prefeito, cumpriu o legado da sua família, especialmente na área social”.

O senador ratificou comentário que teria feito ao próprio Wladimir: “Já te disse pessoalmente e digo aqui: a nossa geração tem muito a contribuir para a política, pelo bem do Estado, pelo bem do povo de Campos. E para concluir: é vitória no primeiro turno”. O presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, também se manifestou.

Nogueira não só prestou seu apoio, como destacou a importância de eleger Wladimir para mais um mandato: "Fiz questão de estar ao lado do nosso prefeito Wladimir para firmar um compromisso com o futuro dessa cidade. Ele se filiou ao PP para ser o último partido de sua vida, porque vai continuar o legado de ser o prefeito mais experiente e mais consistente.

Tenho certeza que quem defende as pessoas de bem é o prefeito Wladimir Garotinho”.

FORÇA POLÍTICA - Também estavam presentes vereadores; candidatos; deputados federais Dr. Luizinho (presidente estadual do PP) e Júlio Lopes; deputado estadual licenciado Bruno Dauaire, atual secretário de Estado de Habilitação de Interesse Social; Felipe Pereira (presidente estadual do Podemos); Caio Vianna (suplente de deputado federal); ex-prefeita e ex-governadora Rosinha Garotinho; prefeita de São Francisco do Itabapoana, Francimara Barbosa Lemos.

Pai de Wladimir, o ex-governador Anthony Garotinho (candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro) participou através de telão, direto da capital do Estado: “Interrompi a gravação aqui da minha campanha para dizer a você, Wladimir, o quanto é importante o trabalho que você fez e vai continuar fazendo em Campos”.

Rosinha Garotinho, mãe do prefeito, destacou a confiança no trabalho do filho: “Estou aqui para dar uma benção de mãe a você, Wladimir”; e comentou: “Seu próximo mandato será para governar, porque o primeiro foi de reconstrução do que o antecessor destruiu”. Frederico Paes resumiu: “Encontramos uma cidade arrasada”.