A parceria entre Fundação Municipal de Saúde e GRV foi firmada na última segunda-feira - Foto Divulgação

A parceria entre Fundação Municipal de Saúde e GRV foi firmada na última segunda-feira Foto Divulgação

Publicado 21/08/2024 17:11

Campos - A Organização Não Governamental (Ong) Suporte Emergencial Pré-Hospitalar Salvando Vidas – Emergency Life Support, mais conhecida como Grupo de Resgate Voluntário de Campos (GRV) ganha mais condições, através convênio com o governo municipal, para continuar promovendo ações de saúde, através de trabalho voluntário.

A instituição oferece à população suporte em caráter de urgência e emergência por meio de atendimento pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento de vítimas decorrentes de acidentes de qualquer natureza em Campos dos Goytacazes (RJ). Na última segunda-feira (19), assinou convênio com a Fundação Municipal de Saúde (FMS).

"Este tipo de atendimento evita o agravamento da condição da vítima, minimizando o sofrimento, prevenindo sequelas ou mesmo evitando o óbito, por meio de um atendimento e transporte adequados", reconhece o presidente da FMS, Arthur Borges, ao destacar o impacto positivo da parceria: “O convênio fortalece a cooperação para ações humanitárias e consolida a busca conjunta por excelência no atendimento e salvamento da população”.

O presidente do GRV, enfermeiro Emílio Nogueira Gomes Martins, reforça: "Na hora da emergência, cada segundo conta para salvar a vida de quem a gente ama. A equipe de voluntários, com formação em primeiros socorros, desempenha um papel crucial, podendo reduzir em até quatro vezes o intervalo entre o primeiro atendimento e a chegada do Corpo de Bombeiros”, observa.

A equipe do GRV atua há cerca de dez anos em Campos; é composta por mais de 200 voluntários, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, além de contar com uma ambulância de UTI móvel. O superintendente de Gestão e Planejamento da FMS, Gilberto Nunes, considera a parceria um reforço aos serviços de atendimento em urgência e emergência já existentes no município: “Agrega valor à saúde da população de Campos”.