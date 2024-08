A suspensão não tem qualquer relação com a infraestrutura do Bartolomeu Lisandro - Foto Divulgação

Publicado 22/08/2024 15:26 | Atualizado 22/08/2024 15:27

Campos – Suspensos desde outubro de 2023 pela Azul Linhas Aéreas, a partir de limitações impostas pela Secretaria de Aviação Civil ao Aeroporto Santos Dumont, os voos comerciais do Rio de Janeiro para o Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes (RJ), ainda não foram restabelecidos; porém, o governo municipal continua articulando em busca de uma solução.

Quando a decisão passou a ser cumprida, a Infra Operações Aeroportuárias, concessionária responsável pela administração do Bartolomeu Lisandro, informou que o aeroporto de Campos reúne condições de receber o quantitativo de voos comerciais que vinha acontecendo anteriormente. A previsão era de que a retomada aconteceria em março deste ano.

Em nota, a Infra (responsável pela administração do aeroporto desde 2019), esclareceu: “A decisão pela suspensão dos voos é estritamente da companhia aérea diante do novo cenário e, portanto, não há qualquer relação com a infraestrutura aeroportuária que se mantém plenamente apta para atender possíveis demandas de novos voos saindo da cidade”.

A companhia também anunciou que estava aliada às autoridades municipais, visando interagir com a Azul a fim de obter uma posição sobre as perspectivas para o atendimento à região. As articulações por parte do governo tiveram mais uma investida no último dia 18, durante um evento católico.

Por ocasião da celebração dos 22 anos de episcopado do bispo Dom Fernando Arêas Rifan, na Paróquia do Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Campos, a Secretaria Municipal de Turismo solicitou o apoio dos deputados federais Chris Tonietto e Márcio Gualberto, presentes à comemoração, para a retomada dos voos e o retorno do segundo voo entre Campos e Campinas, em São Paulo.

OFÍCIO À ANAC - Segundo o subsecretário, Edvar Chagas Junior, os parlamentares informaram que já enviaram um ofício à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) demonstrando preocupação em relação aos diversos cortes de voos que sofreu o Aeroporto Bartolomeu Lisandro.

Chagas relata que, “no ofício, os parlamentares solicitam à Anac que forneça informações acerca dos fatores que levaram à suposta baixa no número de voos no aeroporto de Campos e acerca da possibilidade de retomada de voos para a região, que é tão importante e estratégica para o estado fluminense". Ele lembra que as primeiras articulações do governo para a retomada dos voos ocorreram em fevereiro deste ano.

“O prefeito Wladimir Garotinho fez o mesmo pedido ao ministro dos Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, na cerimônia de assinatura da outorga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, em Itaperuna, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)”, assinala o subsecretário.

“Na oportunidade, o prefeito e a secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro entregaram ao ministro Costa Filho e ao ministro do Turismo, Celso Sabino de Oliveira, ofício no qual o município solicitava uma reunião para debater a ampliação do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e a retomada dos voos para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro”, pontua Chagas que também participou do ato.