Cabe exclusivamente aos agentes do GAM resgatar animais silvestres em áreas urbanas - Foto Divulgação

Publicado 23/08/2024 17:31

Campos – Queimadas e desmatamentos estão sendo apontados como principais responsáveis pelo aparecimento de grande número de animais silvestres em áreas urbanas. No norte do estado do Rio de Janeiro isso tem ocorrido com freqüência em Campos dos Goytacazes.

Entre os dias sete e 21 de agosto agentes do Grupamento Ambiental (GAM), da Guarda Civil Municipal, resgataram, em bairros diferentes, 20 animais que queimadas fizeram perder espaço no território natural e estavam em busca de alimentos.

Em alguns casos, a justificativa é que os efeitos do avanço da urbanização também geram o aparecimento de animais silvestres fora do habitat. O agente do GAM, Gerson Barros, confirma os impactos que fazem os animais migrarem para as cidades e orienta que sempre haja informação ao órgão.

“Não recomendamos às pessoas que tentem capturar o animal quando ele invade a área urbana”, alerta o agente apontando que a orientação, ao identificar um animal silvestre, é isolar a área e acionar o Grupamento Ambiental para o resgate seguro. Os números indicados são (22) 98175-0758, (22) 98102-0185 ou 153.

VÁRIOS RESGATES - Segundo Barros, quarta-feira (21), os agentes resgataram um ouriço caixeiro no quintal de uma residência no Jardim Carioca, em Guarus. Os demais resgates ocorreram em diferentes bairros do município: “Por estarem em condições normais de saúde, os animais foram devolvidos para a natureza em segurança, nas Áreas de Proteção Permanente (APP)”, explica.

Nos últimos 15 dias houve resgates de 11 gambás adultos e seis filhotes; uma capivara e uma cobra jiboia. “De janeiro a julho deste ano, o GAM resgatou 475 animais, enquanto no mesmo período do ano passado, 326, registrando um aumento de 45% no número de atendimentos”, contabiliza Barros.

Para comunicar os casos de aparecimentos de animais silvestres em áreas urbanas há alguns critérios a serem seguidos. De acordo com o GAM, ao ser acionado, o solicitante deve enviar ao órgão um vídeo ou foto do animal a ser resgatado, que deve estar em boas condições de saúde, e o endereço correto.