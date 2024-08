Sinalização e mobilização de equipamentos para construção de acesso alternativo já foram iniciados - Foto Divulgação

Publicado 28/08/2024 21:14

Campos – O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) confirmou, nesta quarta-feira (28), o início das obras de recuperação da Estrada dos Ceramistas (RJ-238), em Campos dos Goytacazes (RJ). O investimento é de R$ 57,9 milhões e visa atender, principalmente, às demandas de volume e peso do Porto do Açu (entre Campos e São João da Barra) e das cerâmicas da Baixada Campista.

A empresa responsável é a Construtora Avenida, que assinou o contrato no último dia 20 de agosto. As intervenções incluem o reforço de toda a estrutura da pista, numa extensão de 12 quilômetros, incluindo a sub-base, base e o revestimento asfáltico, além da drenagem e sinalização.

A rodovia estava interditada desde novembro de 2023 (as obras foram iniciadas, mas suspensas em seguida). Com isso, o trânsito pesado estava sendo pelas Avenidas Arthur Bernardes e 28 de Março, causando uma série de transtornos. O governo municipal decidiu proibir o acesso de cargas na região central e o DER abriu a Ceramista à tarde.

O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, avalia que a ligação entre a BR-101, em Ururaí, e o Porto do Açu será um grande alívio para as cidades de Campos e São João da Barra. Ele comenta que a nova estrada que está sendo preparada representa um avanço significativo para a região norte.

“A nova rota vai atender a movimentação de cargas no local, criando um caminho rápido e seguro, que também vai desafogar o tráfego pesado de Campos e São João da Barra”, enfatiza Pedro Ramos. A previsão é que as obras sejam concluídas no prazo de oito meses. O trânsito pela rodovia está sendo por meio do sistema “pare e siga”.

O presidente pontua ainda que, além das intervenções na RJ-238, o DER também trabalha na construção da Ponte da Integração, que liga Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana: “Vai encurtar a distância entre os municípios e contribuir para o desenvolvimento econômico da região”, analisa.