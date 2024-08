Mesmo com entulhódromos, há moradores que despejam entulho em via pública - Foto Divulgação

Mesmo com entulhódromos, há moradores que despejam entulho em via pública Foto Divulgação

Publicado 28/08/2024 19:38

Campos – Mesmo com Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos (Peves), conhecidos como “entulhódromos”, instalados em pontos estratégicos do município, é comum entulhos em ruas de Campos dos Goytacazes (RJ). A secretária de Serviços Públicos, Simone Muniz, considera um desafio e constata a necessidade de conscientização.

Também subsecretária de Limpeza Pública, Praças e Jardins, De modo geral, Simone acha necessária a conscientização da sociedade sobre a importância sanitária e social da destinação correta do lixo para a manutenção das cidades limpas.

A secretária observa que Campos é uma das poucas cidades a contar com Peves e, mesmo assim, o lixo ainda é despejado em locais públicos: "O município é muito grande e o despejo irregular de inertes (entulho), realizado frequentemente por algumas pessoas, faz surgir ou perpetua as condições de locais que consideramos pontos críticos”.

Segundo Simone, há equipes atuando em sistema de plantão, durante o dia e a noite, tanto na coleta de lixo como na limpeza dos pontos críticos, para não serem transformados em lixões: “O serviço é feito especialmente à noite, quando o trabalho flui com mais agilidade e não há necessidade de interromper o trânsito”.

No entanto, a secretária reclama que, assim que o entulho é recolhido, os terrenos são sujos novamente, com novos despejos: “A secretaria mantém um cronograma dos serviços de varrição de vias, capina, lavagem de praças e rodoviárias, além da coleta de lixo e recolhimento de entulhos nos bairros, localidades e distritos de todo o município, o maior em extensão do estado do Rio de Janeiro”.

Campos possui sete entulhódromos - nos bairros Calabouço, Parque Aurora, Caju, Penha, Flamboyant, Codin e Julião Nogueira. Simone enfatiza que são os locais corretos para o descarte: “Os Peves funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 7h às 13h. Contamos com a população para denunciar o descarte irregular de entulho, que inclusive gera multa para o responsável”, orienta.