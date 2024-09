Estação da localidade de Donana, na Baixada Campista, está com 95% das obras concluídas - Foto Divulgação

Estação da localidade de Donana, na Baixada Campista, está com 95% das obras concluídas Foto Divulgação

Publicado 04/09/2024 17:58

Campos – O governo de Campos dos Goytacazes (RJ) está investindo na construção de três Estações de Integração, com foco no sistema de modernização e reformulação do transporte público no município. Uma das unidades, em Donana, na Baixada Campista, está com 95% das obras prontas, faltando concluir a torre de incêndio, os acabamentos e iluminação externa.

Outra estação é a Norte, localizada no Parque Nova Canaã, com avanço de 85% nas obras. Quanto a Sul, na Estrada do Aaraçá, em Ururaí, foi definida a drenagem e a topografia na última semana. O presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá, explica que o atraso na construção da Estação Sul se deu por mudança de local diante ao pedido dos moradores de Ururaí.

A previsão é de que as três estações estejam prontas no início do próximo ano: “Estamos construindo estações com estruturas metálicas, instalação elétrica, drenagem, esgotamento sanitário, fluxo de veículos, além de contar com o projeto de pânico e incêndio. Isso tudo para garantir maior comodidade tanto aos colaboradores do sistema quanto aos passageiros”, ressalta Godá.

De acordo com o projeto, nas três estações irão operar os 354 ônibus (elétricos e Euro 6) a serem adquiridos com os R$ 540 milhões destinados pelo Governo Federal, através do Novo PAC Seleções: “De fato, nas três estações irão funcionar o que nós chamamos de modernização do transporte público da cidade, com a chegada dos novos ônibus que irão renovar a frota de veículos”, pontua o presidente.

Godá lembra que, somente neste ano, Campos foi contemplado duas vezes pelo Novo PAC Seleções: “Além dos R$ 540 milhões, anunciados em maio, o Governo Federal também anunciou, em julho, investimentos para a mobilidade urbana da cidade na ordem de R$ 5,8 milhões para implantação do Serviço Rápido de Ônibus (BRS), que são corredores exclusivos para ônibus”, resume.