O festival envolve artistas de várias categorias com foco predominante no graffiti - Foto Divulgação

Publicado 12/09/2024 15:28 | Atualizado 12/09/2024 15:32

Campos – Apresentando como novidade a ampliação do objetivo, passando a englobar todas as principais vertentes da cultura hip-hop, a segunda edição do Festival Efeito está programada para o dia 12 de outubro, das 14h às 22h, no Parque Alberto Sampaio, em Campos dos Goytacazes (RJ). A primeira aconteceu há cerca de dois anos, apresentando o maior painel vertical de graffiti do interior fluminense.

Tendo como gestora Anna Franthesca, presidente do Conselho Municipal de Cultura, o evento é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo em níveis municipal e estadual: “Foi pensado para o graffiti; mas, depois do sucesso da primeira edição, refleti muito sobre o movimento hip-hop na nossa cidade e observei que só temos duas cenas com forte atuação: a das batalhas de rimas e a dos grafiteiros”, explica Anna Franthesca.

A gestora realça que quando vieram os novos editais da Lei Paulo Gustavo com a proposta de contemplar várias linguagens, decidiu ampliar o festival, para fortalecer as linguagens já atuantes e resgatar a união com os DJ's e as danças urbanas. A produção executiva é assinada pela arquiteta Carla Ribeiro; para ela, a realização do evento já representa uma conquista do movimento hip-hop em Campos.

“O festival é fruto de negociações e questionamentos sobre o remanejamento dos recursos de fomento junto ao Fundo Municipal de Cultura e ao Conselho Municipal de Cultura (Comcultura)”, destaca Carla Ribeiro observando que quando lançaram a Lei Paulo Gustavo, a arte urbana não estava contemplada.

“Então, foi levantada a discussão, trazendo como solução a criação dessa categoria no edital, com a inclusão de todas as vertentes da arte urbana e da cultura hip-hop, o que resultou na criação da segunda edição do Festival Efeito” enfatiza Carla apontando que uma das propostas é promover a reocupação do Parque Alberto Sampaio. Mais de 50 pessoas estão envolvidas.

Participarão cerca de 40 artistas nas categorias de premiação, selecionados a partir de seletivas, sorteio, inscrições e classificação. A assessoria resume que o mapa do festival inclui um bar, uma praça de alimentação, um lounge e área kids; além de pista para prática de skate e BMX.