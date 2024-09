O pronto-socorro do Ferreira Machado atende Campos e outros municípios da região norte - Foto Divulgação

O pronto-socorro do Ferreira Machado atende Campos e outros municípios da região norte Foto Divulgação

Publicado 09/09/2024 18:18

Campos – Com reflexos bastante elevados no número de atendimentos registrados no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes, o índice de acidentes motociclísticos na região norte do Estado do Rio de Janeiro este ano chamado a atenção das autoridades de saúde. Até o último dia cinco, 2.242 vítimas deram entrada na unidade hospitalar.

O número representa um aumento de 13,6%, se comparado ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.973 atendimentos. O levantamento detalha que maio de 2024 foi o mês mais crítico, com 340 ocorrências; no mesmo mês de 2023 foram 249 atendimentos. Janeiro e março também aparecem com quadros bastante elevados: respectivamente, 274 e 338, contra 221 e 294 em 2023.

De acordo com o diretor do pronto-socorro do HFM, Hugo Calomeni, além do aumento nos acidentes motociclísticos, o hospital, que é gerenciado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), teve a média mensal de atendimentos gerais elevada de seis mil para sete, na comparação entre os dois anos.

O HFM conta com uma equipe de aproximadamente 1.700 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas, reforçando seu papel como principal referência em urgência e emergência para toda a região. “O aumento nos acidentes está diretamente relacionado à falta de cuidado nas estradas”, observa Hugo Calomeni.

O diretor aponta que grande parte dos casos atendidos no hospital envolve situações evitáveis, como desvio de obstáculos e falta de atenção. “É essencial que os motociclistas redobrem os cuidados, para que possamos reverter esse cenário; estamos sempre prontos para atender, mas a prevenção é a melhor forma de salvar vidas”, ressalta o diretor.

