O "Encontro Fluminense FBHA - Integração do Turismo Regional" adota uma linha bastante didática Foto Divulgação

Publicado 10/09/2024 17:17

Campos – A vocação da região Costa Doce para o turismo foi avaliada nessa segunda-feira (9), durante o “Encontro Fluminense FBHA - Integração do Turismo Regional” realizado no Serviço Social do Comércio (Sesc) de Campos dos Goytacazes (RJ). O objetivo foi conectar empresários e profissionais do setor, dos ramos de hospedagem e alimentação, associações e entidades de classe.

A iniciativa é da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e o Sindicato de Hotéis, Restaurante e Bares da Costa Doce, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial Campos (Acic), Sindicato do Comércio Varejista (SindVarejo), Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e Costa Doce Convention & Visitors Bureau.

A edição de Campos foi a sétima realizada em cidades da região. Diretora executiva do Visit Rio Convention Bureau desde 2020 e especialista em Marketing e Turismo, Roberta Werner foi uma das participantes. Ela apresentou a metodologia de trabalho na captação de eventos nacionais e internacionais, para a cidade do Rio de Janeiro.

Roberta também pontuou possibilidades que a Costa Doce pode desenvolver com sua vocação no segmento turismo, buscando oportunidades proporcionadas por empresas fortes, como o Porto de Açu, maior complexo portuário e industrial privado de águas profundas da América Latina, instalado entre São João da Barra e Campos.

Na avaliação da especialista, nos últimos quatro anos o complexo portuário vem mudando o perfil de visitantes dos dois municípios e da região. Outra pauta focalizou incentivo à criação de políticas públicas com a participação da iniciativa privada. Coube à analista de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Márcia Alves, abordar o tema, com foco no programa “Vai Turismo - Rumo ao Futuro”.

Segundo a analista, trata-se de um projeto que reúne 30 entidades empresariais envolvidas no Fórum Nacional de Secretário e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), colegiado técnico do Ministério do Turismo: “Vem mobilizando os principais atores e instituições de cada estado do país a desenvolverem políticas públicas tendo o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável”.