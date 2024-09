Durante os dez dias de festival, a estrutura montada na orla da praia ficou superlotada - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/09/2024 19:21

Campos - Um dos principais eventos do mapa turístico de Campos dos Goytacazes (RJ), o Festival de Petiscos tem mais uma edição marcante na praia do Farol de São Tomé; com início no dia seis e encerramento neste domingo (15). A estrutura foi montada na Avenida Olavo Saldanha, orla, com entrada franca.

Cerca de 40 pratos foram disponibilizados, ao valor único de R$ 25. Na programação, shows com talentos da terra. Promovido pela Associação de Hotéis, Comércios e Similares do Farol (Ashcom), o festival acontece há 12 anos com apoio do governo municipal, através da Fundação Cultural Oswaldo Lima (FCJOL).

O representante da Aschom, Ordiley Caetano, avalia que o público tem prestigiado desde a primeira edição: “O Festival de Petiscos hoje, é um agente turístico muito grande e atrai as pessoas, não só de Campos, como de todo o Estado do Rio e de outros estados também. As pessoas vêm ouvir boa música e degustar nossa gastronomia”, ressalta.

A abertura neste domingo foi, às 13h, com show de Pedro Maia; Elas Sambam se apresentou em seguida (15); Samara Souza (17h); e Segredo de Estado fecha a programação às 20h. “É mais um grande evento da praia que tanto nos enche de orgulho, desta vez exibindo as delícias criadas pelos restaurantes participantes, com 40 opções de pratos, entre salgados e doces”, comenta a presidente da FCJOL, Fernanda Campos.

“O festival está na 12ª edição e é importante dizer que começou 100% com investimento do poder público”, assinala a secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro pontuando que hoje a prefeitura oferece estrutura para que o evento aconteça e os shows: “É um produto consolidado e a Aschom vem dando demonstração de competência e amadurecimento nestes eventos que organiza”.

A secretária classifica o festival maior evento da região, fora da temporada de verão: “Fomenta a economia, gera emprego e divulga nossa praia como importante roteiro turístico e gastronômico. Com certeza, é um festival crescente, como podemos observar no grande número de visitantes a cada ano”, enfatiza Patrícia.