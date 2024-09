Durante a palestra os idosos foram orientados a reconhecer os sinais de depressão - Foto Divulgação

Durante a palestra os idosos foram orientados a reconhecer os sinais de depressão Foto Divulgação

Publicado 15/09/2024 14:23 | Atualizado 15/09/2024 14:33

Campos – A importância da vida é ressaltada pela Subsecretaria Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, por conta da campanha Setembro Amarelo, alertando sobre o suicídio e divulgando as formas de prevenção. O tema foi abordado na última sexta-feira (13) durante palestra para os assistidos do Centro Dia do Idoso.

“Tentamos não usar a palavra suicídio, a gente usa desafio, vida, porque quanto mais você fala, mais chama na mente da pessoa”, destaca a coordenadora de eventos da subsecretaria, Cristiane Marcolini: “A todo o momento falamos sobre vida, buscar a vida, e principalmente sobre identificar alguns sinais e vindo para a realidade dos nossos equipamentos”, acentua.

Cristiane pontua que muitas vezes os idosos não estão em depressão ou não vivem essa realidade: “Mas têm pessoas à sua volta que estão passando por um momento complicado; por isso a importância de saber reconhecer os sinais”. O Centro Dia foi reaberto em abril deste ano e recebe cerca de 90 idosos por dia.

Entre as atividades desenvolvidas estão aula de dança; atividade física; mecanoterapia, que é uma espécie de fisioterapia com equipamentos; e consultas médicas. Atualmente, a subsecretaria registra cerca de 60 mil idosos cadastrados em seus dispositivos. Fazem parte cinco Clubes da Terceira Idade, além do Centro Dia do Idoso, Colônia de Férias e o Centro de Fisioterapia de Farol de São Tomé.

Segundo Cristiane, nesses espaços são oferecidos serviços de convivência para as pessoas idosas, assim como, atividades socioculturais (artesanato, violão, dança, palestras educativas, campanhas de prevenção, inclusão digital), atividades físicas e de turismo. A subsecretaria também é responsável pelas Policlínicas da Terceira Idade do Parque Tamandaré e de Guarus.