A cidade de Campos foi representada por alunos da Escola Municipal Frederico Paes Barbosa Foto Divulgação

Publicado 16/09/2024 16:48

Campos – Estudantes da rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) participaram do Festival Nacional da Matemática (FestMat) no Rio de Janeiro neste mês, considerado um dos maiores eventos da área no país. O município foi representado por 40 alunos da Escola Municipal Frederico Paes Barbosa, do Parque Novo Mundo, em Guarus.

O festival aconteceu na Marina da Glória, zona sul da cidade, de cinco a sete de setembro, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). O objetivo foi mostrar ao público um lado encantador e lúdico da matemática, tendo como tema “Matemática é Inovação”.

Na avaliação da diretora da escola, Maria de Fátima Alonso (que fez parte da comitiva campista) os alunos se encantaram com um misto de jogos eletrônicos, lúdicos, atividades interacionistas, palestras, brincadeiras, tudo envolvendo a disciplina. “O festival, fez uso de ferramentas altamente tecnológicas e interativas e, que consegue despertar nos alunos o interesse e motivação para buscar sempre mais”, resume.

“Vale ressaltar que não se pode ignorar o fato de que, para alguns, foi um sonho realizado, já que nunca tinham estado no Rio de Janeiro”, realça Maria de Fátima destacando que uma das principais atrações foi uma bicicleta com rodas quadradas, projetada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

O instrumento faz parte do evento desde a primeira edição: “O piso em que ela circula, em vez de uma superfície lisa, tem o formato de curvas — chamada na matemática de ‘catenária’, fazendo com que o centro do quadrado esteja sempre na mesma altura”, detalha a diretora.