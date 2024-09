Para crianças com idade entre seis e 12 anos, as aulas são realizadas na parte da manhã e à tarde - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 16/09/2024 16:43

Campos - Incentivar a prática de atividade física, desenvolver a coordenação motora, a agilidade, os reflexos e a autoconfiança dos participantes. Estes são os objetivos do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), ao oferecer aulas gratuitas de muay thai por meio do projeto Movimento é Vida/Esporte é Vida.

A informação é do o professor Marcelo de Souza Borges Laurindo, apontando que outro benefício proporcionado pela arte marcial é a perda de peso: “Devido à pandemia, muitas pessoas, principalmente as crianças, ficaram com sobrepeso e as aulas ajudam nessa perda, pois melhoram o condicionamento físico, exigindo também postura e disciplina”, explica.

Entre crianças, adolescentes e adultos estão inscritos 120 alunos; mas o professor ressalta que ainda há vagas. Para se inscrever, basta se dirigir à sede do Esporte é Vida, na Fundação Municipal de Esportes (FME), onde funcionou a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), das 9h às 16h.

São exigidos documento de identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 e atestado médico. As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 9h e das 15h às 16h, para crianças com idade entre seis e 12 anos. “Para aqueles com faixa etária a partir dos 12 anos, as aulas acontecem também às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e das 16h às 17h”, acentua Laurindo.