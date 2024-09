Evento será das 8h30 às 17h, no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense - Foto Divulgação

Publicado 16/09/2024 19:22

Campos – Estratégias de ampliação e garantia dos direitos das pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) serão analisadas no próximo dia 25. Será aberto ao público, podendo participar profissionais de diversas áreas.

É a terceira edição do evento, realizado pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para População em Situação de Rua de Campos (Ciamp-Rua), com o apoio do governo municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Está programado para o Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), das 8h30 às 17h.

O III Seminário Municipal da População em Situação de Rua será aberto ao público; porém, é necessária a inscrição, que poderá ser feita na hora, com abertura do credenciamento às 8h30. A programação será dividida em quatro mesas sobre o tema, entre os turnos da manhã e tarde com pausa para o almoço.

De acordo com a presidente do Comitê, Úrsula França, especialistas e autoridades poderão falar sobre a garantia da segurança pública; alimentação e emprego de parcela da população; desafios da implantação da política pública; entre outros pontos.

Úrsula explica que o seminário serve como marco fundamental para o reconhecimento das dificuldades enfrentadas pela população que vive em situação de rua e para a promoção de direitos básicos, como moradia digna, saúde, educação e assistência social.

ABORDAGENS - “O Ciamp, além de ser um comitê para acompanhamento e monitoramento dessa parcela da população, desempenha um papel crucial na conscientização da sociedade e na mobilização para mudanças estruturais”, ressalta a presidente. Ela assinala que a secretaria possui várias frentes de trabalho em prol das pessoas que vivem em situação de rua no município.

“Através das equipes do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), são realizadas abordagens sociais com o objetivo de encaminhar as pessoas para os abrigos municipais”, pontua Úrsula citando que nas ações, cinco pontos da região central da cidade são percorridos.

Os pontos são Jardim do Liceu, Rodoviária Roberto Silveira, Praça da República e Praça do Santíssimo Salvador. A presidente aponta que Campos possui quatro abrigos para onde as pessoas em situação de ruas são encaminhadas e atendidas: Abrigo Manoel Cartucho; Casa de Passagem; Abrigo Lar; e Albergue Francisco de Assis (AFA).

“Nos casos em que as pessoas recusam acolhimento, as equipes de abordagem social ofertam cobertores”, relata Úrsula esclarecendo que apesar da abordagem, a decisão de ir para o abrigo e a permanência nos equipamentos é do indivíduo: “Ao aceitar a ida para um dos equipamentos, o assistido passa a contar com um espaço onde pode realizar refeições, higiene pessoal e ter um local seguro para guardar seus pertences”.