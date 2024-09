Além de orientações e sorteio de geladeiras, vários serviços são oferecidos na unidade móvel - Foto Divulgação

Publicado 19/09/2024 15:54

Campos – “Furtar energia é crime, prejudica o fornecimento, pode causar acidentes e impacta diretamente o valor da tarifa”. O alerta é da Enel Distribuição Rio, que atende a 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, entre eles Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, onde a empresa está desenvolvendo a campanha “Energia Legal” para orientar a clientela.

A iniciativa visa não apenas combater fraudes e furtos de energia; mas, também, conscientizar a população sobre os riscos e os prejuízos desta prática. Desde essa quinta-feira (17) a Unidades Móveis de Atendimento está atendendo em diversas localidades, de 9h às 12h, inclusive para troca de geladeiras antigas por eficientes, com selo Procel de economia de energia.

A entrega acontece nesta sexta-feira (20), em Goitacazes, na Praça São Benedito, Baixada Campista (onde o cronograma será concluído). O sorteio será realizado nesta quinta-feira (19), a partir das 17h. Para participar, o cliente deve ser consumidor residencial ou rural e titular da conta de energia, além de estar adimplente com a Enel e ter uma geladeira funcionando para que possa ser efetuada a troca pelo modelo mais eficiente.

Durante a permanência da Unidade de Atendimento, a companhia está oferecendo negociações de dívidas com condições especiais; orientações de segurança com a rede elétrica; dicas de consumo consciente de energia; troca de lâmpadas; bem como o sorteio para substituição de geladeiras.

Outros serviços prestados são dicas de segurança e de consumo consciente de energia; informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que dá descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal. O cliente também poderá fazer o cadastro e realizar a troca gratuita de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por até cinco do modelo LED.

Nas unidades podem ser solicitados, ainda, segunda via de conta; troca de titularidade; pedido de ligação nova; e parcelamento de dívida com condições especiais.Dados da empresa resumem que, em 69 edições do Energia Legal foram identificados furtos de energia em 26,5 mil clientes - 92% em residências e 8% em estabelecimentos comerciais em 28 cidades.