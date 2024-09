Wladimir lidera com folga nas duas projeções; sua administração é aprovada por 74% dos entrevistados - Foto Divulgação

Wladimir lidera com folga nas duas projeções; sua administração é aprovada por 74% dos entrevistados Foto Divulgação

Publicado 23/09/2024 18:20 | Atualizado 23/09/2024 18:33

Campos – A 13 dias das eleições, pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) aponta o prefeito Wladimir Garotinho (PP), candidato à reeleição, com 65% e 74% aprovam o governo. A Delegada Madeleine (União Brasil) tem 14%; Professor Jeferson (PT), 3%; Pastor Fernando (PRTB), 2%; e os demais (Dr. Buchaul, Fabrício Lírio e Raphael Thuin), 1% cada.

Os números são da estimulada, quando os nomes são apresentados aos entrevistados. Brancos/Nulos são 8% e Não sabe/Não respondeu 5%. Na espontânea, quando os nomes não são expostos, Wladimir continua liderando, com 49%; Delegada Madeleine permanece em segundo, com 9%; Professor Jefferson, 3%; e a soma dos outros 4%.

Nesta projeção, 2% apontam a deputada estadual Carla Machada, que não é candidata; Branco/Nulo, 10%; Não sabe/Não respondeu, 29%. A pesquisa, com 800 entrevistados - realizada entre os dias 20 e 21 de setembro -, foi encomendada pela TV Record e divulgada nesta segunda-feira (23); está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ–06516/2024, tem um nível de confiança de 95%.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O governo do prefeito Wladimir Garotinho aparece com 74% de aprovação do eleitorado e 22% de desaprovação. Segundo o levantamento, 4% não souberam ou não responderam. De todos os ouvidos, 26% afirmaram que não votariam em Wladimir; 43% disseram o mesmo em relação à

Delegada Madeleine; 36% rejeitam o Professor Jefferson.

Veja os resultados:

ESTIMULADA

Wladimir...................65%

Delegada Madeleine...14%

Professor Jefferson..... 3%

Pastor Fernando......... 2%

Demais..................... 4%

NS/NR....................... 5%

Branco/Nulo................ 8%

ESPONTÂNEA

Wladimir...................49%

Delegada Madeleine... 9%

Professor Jefferson..... 3%

Pastor Fernando......... 2%

Demais...................... 4%

NS/NR...................... 29%

Branco/Nulo.............. 10%