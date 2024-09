Durante as ações no Farol de São Tomé, houve também plantio de mudas de árvores nativas - Foto Divulgação

Publicado 24/09/2024 16:17

Campos – Um mutirão para recolhimento de resíduos na orla e no Lagamar, um dos principais pontos de lazer da praia, marcaram o final de semana no Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ). A ação aconteceu por conta do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, e da árvore (21) e é desdobrada com trabalho de conscientização ambiental.

Nesta terça-feira (24) aconteceu limpeza no Rio Paraíba do Sul, no bairro da Coroa, com a participação dos alunos da Escola Castelo Branco. A mesma ação será realizada nesta quarta-feira, ainda no Paraíba; porém a extensão será no bairro da Lapa, com os alunos da Escola Municipal Instituto Profissional São José.

O subsecretário municipal de Meio Ambiente, René Justen, participou, no Farol, juntamente com integrantes do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), que envolve, ainda, as Secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) e de Serviços Públicos. Também, houve o plantio de mudas de espécies nativas de restinga.

Cerca de 30 pessoas estiveram envolvidas, inclusive integrantes da Organização Não-Governamental (Ong) Campos mais Verde. Entre o material encontrado estavam plásticos, garrafas, papéis e vários tipos de embalagens. René Justen ressalta que “conscientizar a população sobre o descarte correto dos resíduos (que não pode ocorrer no entorno dos rios, praias, lagoas e nem nas ruas) é o principal objetivo da iniciativa da Subsecretaria do Meio Ambiente.

AUTODESTRUIÇÃO - “O lixo descartado de maneira inadequada, nos rios, por exemplo, causa não apenas danos às espécies aquáticas, mas contamina a água utilizada para o consumo humano”, explica Justen pontuando: “As árvores também precisam ser preservadas, pois ajudam a equilibrar o clima. Por meio da fotossíntese, há a remoção de gás carbônico e produção de oxigênio essencial para os seres vivos”.

A coordenadora de Educação Ambiental da Seduct, Isis Vivório, reforça que, “além de poluir os rios e mares, detritos entopem os bueiros e tubulações, aumentando o risco de enchentes”. Presidente da Campos mais Verde, Jailma Barcelos Manhães Gomes enfatiza: “O descarte irregular do lixo não prejudica apenas os animais ou plantas, mas os seres vivos; é uma autodestruição”. No encerramento do mutirão, haverá, nesta quarta-feira (25), palestra na Escola Municipal Presidente Castelo Branco.