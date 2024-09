As atividades serão das 9h às 12h, de graça e desenvolvidas no Jardim São Benedito - Foto Divulgação

As atividades serão das 9h às 12h, de graça e desenvolvidas no Jardim São Benedito Foto Divulgação

Publicado 27/09/2024 20:09

Campos - Aferição da pressão arterial e glicemia; oficinas de primeiros socorros; orientação e planejamento financeiro; educação financeira para as crianças; aula de alongamento e oficina sensorial. Estas são algumas das ações que estarão disponibilizadas neste sábado (28), no Jardim São Benedito, em Campos dos Goytacazes (RJ), por conta do Dia de Cooperar, das 9h às 12h.

Haverá também distribuição de mudas de árvores nativas e de brinquedos; recreação infantil; cineminha com os vídeos da turma da Mônica; além de 100 kits de higiene bucal, liberados pela Uniodonto Campos. O evento envolve 13 cooperativas e tem apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Guarda Civil Municipal.

“Os princípios da cultura cooperativista têm muito a ver com os objetivos da atividade turística no que concerne a interrelação com a comunidade e também a qualificação e padronização dos produtos e serviços”, relata a secretária Patrícia Cordeiro adiantando que será uma oportunidade de se vivenciar um dia de ações positivas, educativas e lúdicas.

“Além disso, O Dia C promove ações voltadas para a saúde e preservação do meio ambiente e, tudo isso, vem ao encontro das políticas de desenvolvimento turístico que estamos implementando”, pontua a secretária. O presidente do Sistema OCB/RJ, Vinícius Mesquita, também destaca a importância do evento para o setor.

Mesquita assinala o valor da iniciativa no que diz respeito à intercooperação, e para a população: “A celebração do Dia de Cooperar, em Campos, reforça, além do 7º Princípio Cooperativista, que é o Interesse pela Comunidade, o impacto da Intercooperação, já que temos cooperativas de diferentes segmentos trabalhando em conjunto para o bem-estar coletivo”, avalia.