Personalidades da OAB Rio e de Campos participaram da inauguração, no centro da cidade Foto Bruno Mirandella/OAB-RJ/Divulgação

Publicado 27/09/2024 17:53 | Atualizado 27/09/2024 19:01

Campos - Escritórios compartilhados; central de peticionamento eletrônico; e refeitório, onde profissionais do Direito da região norte do Estado do Rio de Janeiro poderão trabalhar, atendendo clientes, participando de audiências online e fazendo petições. Esta é a estrutura Casa da Advocacia inaugurada nesta sexta-feira (27) em Campos dos Goytacazes.

A iniciativa da seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) eleva a 12ª Subseção de Campos a 10 pontos de atendimento para mais de 3,3 mil profissionais, abrangendo também São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Italva e Cardoso Moreira. A vice-presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, e o tesoureiro Fábio Nogueira participaram da cerimônia.

A Casa da Advocacia leva o nome de Paulo César Saleme Eyer; está localizada na Rua Paul Percy Harris, nº 78, no Centro (ao lado do prédio do Tribunal Regional da Justiça Federal da 2ª Região). Os anfitriões foram o presidente da OAB/Campos, Filipe Estefan, Mariana Lontra Costa (secretária-geral), Ludmilla Vaz (secretária-adjunta) e Eduardo Linhares (tesoureiro).

“Campos é um dos motores jurídicos do estado do Rio de Janeiro. A gente tem que investir muito na advocacia do município”, comenta Ana Tereza Basilio realçando: “Essa sala é um presente para todos nós, que dignifica a OAB de Campos. Esse espaço vai, sem dúvida nenhuma, virar um ponto de encontro da advocacia, que vai poder peticionar, receber clientes, mas também encontrar os colegas”.