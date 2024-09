Dib Hauaji (sentado) destacou que são 50 anos de profissão e mais de um milhão de fotografias - Foto Divulgação

Publicado 27/09/2024 13:06

Campos – O fotógrafo Dib Hauaji (colecionador recordista de câmeras da América Latina) e o professor Hélio de Freitas Coelho (in memoriam) na qual Dib Hauaji e o saudoso poeta e professor Hélio de Freitas Coelho, acabam de serem agraciados com o troféu que leva o nome do escritor e geógrafo Alberto Ribeiro Lamego. A premiação aconteceu em reconhecimento ao que ambos contribuíram para a cultura de Campos dos Goytacazes (RJ).

A cerimônia (referente a 2023) aconteceu na noite dessa quinta-feira (26), no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, por iniciativa da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura de Campos (Comcultura).

Na abertura, a presidente da FCJOL, Fernanda Campos, resumiu as homenagens: “Vivemos uma noite de alegria e emoção, na qual Dib Hauaji e o saudoso poeta e professor Hélio de Freitas Coelho entram para a seleta lista de agraciados com o troféu que leva o nome do escritor e geógrafo Alberto Ribeiro Lamego, reconhecendo seus feitos pela cultura campista”.

As honrarias foram propostas pelos conselheiros do Comcultura, cuja presidente, Anna Franthesca, e o vice-presidente do Conselho, Marcelo Sampaio, ressaltaram a importância do evento; com Sampaio discursando sobre Hélio Coelho; Carlos Alberto Coelho Senra, o sobrinho do homenageado, recebeu o troféu, representando a família.

MAIOR DA AMÉRICA - Já o presidente da Academia Campista de Letras (ACL), Ronaldo Júnior, discursou sobre Dib Hauaji (considerado profissional-referência de fotografia do município, que, acompanhado de seus familiares, recebeu o troféu. E se pronunciou: “Vivo, junto de minha família, um momento de grande alegria, uma felicidade imensa. Receber um prêmio tão importante, em vida, comprova que toda a minha luta não foi em vão”.

Reconhecido também pelos serviços prestados à imprensa como um todo, em Campos e regionalmente, Dib (87 anos de idade) resumiu que são 50 anos registrando a história de Campos, por meio de mais de um milhão de fotografias; ele tem registrado o maior número de máquinas fotográficas da América Latina (cerca de quatro mil itens).

Dib Hauaji é ainda um dos mais premiados profissionais da fotografia do interior do Estado do Rio de Janeiro; no foyer do Teatro de Bolso, várias câmeras que fazem parte do acervo do colecionador foram expostas. Para homenagear Hélio Coelho, poesias de sua autoria foram apresentadas por Fernanda Campos, Rossini Reis e Valdiney Mendes.