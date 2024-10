Geralmente, a equipe da Defesa Civil faz captura da colmeia em árvore ou no telhado - Foto Divulgação

Publicado 03/10/2024 15:20 | Atualizado 03/10/2024 15:21

Campos – Os casos constantes de queimadas na região norte do Estado do Rio de Janeiro, o calor e o tempo seco estão levando animais silvestres e abelhas migrarem para a área urbana. Nos últimos dias, a Secretaria de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes recebeu cerca de 60 solicitações para remover enxames.

Segundo o subcomandante do órgão, major Edson Pessanha, em período de tempo úmido, as solicitações registradas giram em torno de 45. Ele ressalta que em algumas situações, o Corpo de Bombeiros também atende em caso de emergência: “Mas, diferentemente da Defesa Civil, que faz a remoção da colmeia, ele a elimina”.

Pessanha orienta que jamais se deve mexer ou colocar fogo: “Isso pode ser perigoso, as abelhas ficam alvoroçadas e atacam”, pontua indicando que o ideal é isolar o local onde as abelhas estão e ligar para 199 ou 98175-2512, que a Defesa Civil faz a captura da colmeia.

“Atualmente, a maior parte das solicitações está sendo feita na área urbana”, observa o major explicando que antes de sair para o atendimento a equipe entra em contato com o solicitante a fim de ver se as abelhas migraram ou ainda estão no local: “Na maior parte são encontradas em árvores; mas algumas ficam até mesmo em telhados das casas”.

Ferroada de abelha pode causar reações graves, inclusive insuficiência renal, principalmente em pessoas alérgicas. Há vários sintomas, como irritação e ardência da pele; vermelhidão; calor generalizado; pápulas; urticárias; pressão baixa; taquicardia; dor de cabeça; náuseas; e cólicas abdominais.