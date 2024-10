Tanto o Centro de Imunização quanto a Clínica da Criança estão preparados para as aplicações - Foto Divulgação

Publicado 04/10/2024 19:41 | Atualizado 04/10/2024 20:22

Campos – O cronograma de vacinação em Campos dos Goytacazes (RJ) será mantido, apesar das eleições. O atendimento será das 8h às 20h no sábado (5) e domingo (6), com administração das vacinas de rotina, gripe e Covid-19, no Centro Municipal de Imunização e Testes de Triagem Neonatal, na sede da Secretaria de Saúde (Rua Gil de Góis, nº 157, Centro), e Clínica da Criança (Rua André Luiz, nº 113, no Jardim Carioca, Guarus).

De acordo com o assessor técnico da secretaria, Leonardo Cordeiro, também será possível atualizar a caderneta de vacinação: “A vacinação no município acontece de forma ininterrupta nesses dois postos e, por isso, será mantida neste final de semana de eleição. É uma oportunidade para a população, depois de exercer a cidadania, também se proteger contra várias doenças”, sugere.

Entre as doses disponibilizadas estão Influenza (contra a gripe), para toda a população acima de seis meses de vida. “Quanto às do calendário de rotina, são destinadas às crianças acima de dois meses, que devem receber a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Tríplice Viral, Hepatite A e B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, e a tríplice bacteriana (DTP)”, explica Cordeiro.

Já para os adolescentes, o assessor técnico assinala que há Hepatite B, dT, Tríplice Viral, Febre Amarela, Meningocócica ACWY e HPV quadrivalente: “Ainda são aplicadas as vacinas para adultos e idosos que são elas: dT, Hepatite B, e Tríplice Viral e Influenza. As gestantes também devem fazer a dTpa”, acentua.

Cordeiro realça que, somente no Centro de Imunização, também será aplicada a vacina contra a Covid-19 para os grupos prioritários; eles as pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e imunossuprimidos acima de 12 anos, que devem receber uma dose da vacina a cada seis meses.

Pelos critérios, também podem receber uma dose da vacina (uma vez ao 1 ano), pessoas que vivem ou trabalham em Instituições de Longa Permanência (ILP); indígenas; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde; entre outros. São exigidos documento com foto, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação, no caso das crianças e adolescentes.