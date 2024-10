Visita aconteceu no dia 27 e envolveu também professores e gestores de escolas campistas - Foto Divulgação

Visita aconteceu no dia 27 e envolveu também professores e gestores de escolas campistas Foto Divulgação

Campos – Com foco na transformação e operacionalização do currículo das escolas do campo, profissionais da rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) visitaram a Escola Família Agrícola (EFA), em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, na última sexta-feira (27). A visita foi técnico-pedagógica e envolveu também professores e gestores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct).

O coordenador da Educação do Campo, Marcelo Vianna, explica que a iniciativa enfatizou práticas pedagógicas e a concepção de escola em busca de uma educação territorial e sustentável: “A necessidade da visita se deu a partir das demandas das unidades escolares em conhecer outras escolas do campo para conhecimento de suas tecnologias sociais na implantação da Educação do Campo como modalidade de ensino”.

Além de alguns dos percursos formativos da escola, os estudantes da EFA apresentaram projetos profissionais de jovens em defesa de um campo plural, diversificado e com perspectiva na geração de renda e trabalho. A gestão escolar e a coordenação pedagógica também exibiram todas as estratégias.

Foram detalhados: organização da escola; pesquisa como princípio educativo; envolvimento com as famílias da comunidade escolar; operacionalização do currículo voltado a Educação da Alternância a partir das mediações pedagógicas; e temas geradores e planos de estudos. A EFA está inserida na rede Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes)..

Marcelo realça que a concepção de Educação do Campo, segundo suas experiências, vai muito além de atividades agrícolas: “Envolve a organização social, sustentabilidade, o pensamento crítico ao modelo de escolas localizadas no meio rural, sem qualquer projeto de transformação da realidade, a reflexão das políticas públicas e sociais e o desenvolvimento de projetos locais”, resume.

AMPLO APRENDIZADO - A comitiva de Campos constou da equipe técnica da Secretaria de Educação; coordenações pedagógicas de ensino - Educação Infantil; Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais; Educação Quilombola; Educação do Campo; e cursos de graduação do Serviço Social e Psicologia da Universidade Federal Fluminense que atuam na extensão universitária na Escola Municipal Carlos Chagas.

O articulador pedagógico de Educação Escolar Quilombola, Diego Santos, destaca que a EFA Belo Monte surgiu como uma expansão do Mepes no ano de 2008, “em resposta às demandas formativas dos povos do campo da região por Ensino Médio Técnico Profissionalizante, bem como à necessidade de se construir lógicas produtivas contrárias às práticas exploratórias”.

Santos entende que conhecer propostas pedagógicas para os sujeitos do campo é consonante com a Política Nacional e Municipal de Educação do Campo: “Além de ser um direito para os estudantes das 91 escolas da rede municipal; é um primeiro passo para conhecermos uma modalidade de ensino diferenciada, é ver acontecendo em sua prática”.

Para a coordenadora da Educação Infantil da Seduct, Sirley Artiles, a visita foi de grande importância, “pois foi possível verificar que a área rural não está tão distante da aprendizagem com a área urbana; que no campo também se aprende tecnologia; e que os educandos nesta escola estudam leitura, escrita, matemática, tecnologia, e se expressam muito bem ao explanar seus conhecimentos, aproximando a aprendizagem da realidade local, às necessidades locais”.