Wladimir concorre com Madeleine e Jefferson (foto de Vanderson Fricks), entre outros Foto Divulgação

Publicado 06/10/2024 12:40 | Atualizado 06/10/2024 12:55

Campos/Região – A votação está tranqüila em Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e nos demais municípios do Norte do Estado do Rio de Janeiro. Na maioria, pelo movimento nos locais de votação, observa-se que os eleitores optarem por irem às urnas logo cedo.

Em Campos, a tradição ilegal de ”santinhos” de candidatos espalhados pelas ruas é mantida. A campanha silenciosa individual, com utilização boné e camiseta expondo nome e número de candidato é notada; no entanto, até o momento não há nenhuma flagrante de distribuição de material (boca de urna), o que é proibido pela Legislação Eleitoral.

A fiscalização está atenta também ao comércio de produtos próximo das seções eleitorais, o que não é permitido. Em Campos, o prefeito Wladimir Garotinho votou no Ciep Nilo Peçanha, bairro da Lapa, mesmo local do também candidato a prefeito Professor Jefferson. A Delegada Madeleine votou no Colégio Laura Vicunha, no Centro, e Raphael Thuin no Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert.

Também Fabrício Lirio, Alexandre Buchaul e Pastor Fernando (de Campos) já foram às urnas. Em São Fidelis, o prefeito José Willian votou no Colégio Estadual Barão de Macaúbas, (maior colégio eleitoral do município); da mesma forma que a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler, na Escola Manoel Joaquin da Silva Pinto.