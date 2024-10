Wladimir Garotinho estava acompanhado da esposa Tassiana Oliveira e do casal de filhos - Foto Divulgação

Wladimir Garotinho estava acompanhado da esposa Tassiana Oliveira e do casal de filhos Foto Divulgação

Publicado 06/10/2024 15:53 | Atualizado 06/10/2024 15:53

Campos – Candidatos a prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ) optaram pela companhia da família para votar e declararam otimismo. Após votar, no Ciep da Lapa, junto com a primeira-dama, Tassiana Oliveira, e o casal de filhos, o prefeito Wladimir Garotinho (PP), disse estar confiante e feliz: “Fizemos uma campanha limpa, com transparência e verdade. Durante quatro anos trabalhamos para transformar nossa cidade. Estou confiante no povo e em Deus, que vai dar tudo certo”.

A primeira-dama Tassiana Oliveira também se manifestou: “Estou alegre e confiante, porque fizemos um lindo trabalho. Foi uma campanha honesta, muito leve e cheia de responsabilidade. A sensação que tivemos na rua foi sempre muito positiva, tudo isso pelo trabalho que vem sendo realizado nestes quatro anos”.

Candidata pelo União Brasil, a Delegada Madeleine chegou ao Colégio Laura Vicunha acompanhada da família (o marido Cristiano Dykman e o casal de filhos). Otimista, ela afirmou que está muito feliz pelo que construiu na campanha até o momento.

“Durante a campanha, pudemos ver nos olhos de cada um o desejo de mudança, o sorriso de esperança e a receptividade às nossas propostas”. Madeleine avaliou que fez um lindo trabalho: “A pesquisa que eu vivi nas ruas é de que no fim deste dia nós teremos uma grande vitória", realçou adiantando que acompanhará a apuração dos votos no comitê político. O Professor Jefferson (PT) acredita que hoje seja o início de uma nova caminhada, confiante em um segundo turno.

Jefferson usava uma camiseta vermelha com a inscrição "Me armo de livros, me livro de armas" e estava acompanhado da esposa Thaís Muglia e de diversos amigos e apoiadores: “Eu tenho absoluta certeza de que vai ter segundo turno porque Campos é uma das poucas cidades do Brasil que têm a oportunidade de continuar refletindo, verificando qual é o melhor projeto”, comentou.

O petista declarou estar muito feliz com tudo o que conseguiu realizar nesse período: “Acho que conseguimos passar uma mensagem muito positiva para a sociedade, apresentar nossos projetos, mostrando as fragilidades do que está acontecendo, tentando alertar as pessoas. Depois de uma campanha tão bonita que fizemos, do carinho que encontramos nas ruas, a esperança sendo renovada, estou muito confiante com relação aos desdobramentos dessa eleição".

Já Raphael Thuin (PRD), tendo a companhia da esposa Roberta e dos filhos Cauã e Lucca, pontuou: “Nesta reta final temos recebido muito carinho e apoio da população. Fizemos uma eleição sem recursos financeiros. Fui um único candidato a não usar o fundo eleitoral. Estou feliz, tenho certeza de que vamos surpreender e, acredito sim, no segundo turno. Vamos rodar toda cidade e, depois das 17h vamos chamar os amigos para acompanhar o resultado”.